„Ne felejtsetek el mosolyogni és játszani” – üzeni az oktatási miniszter

Elkezdődött hétfőn a 2019–2020-as tanév második szemesztere. Az alkalomból Monica Anisie oktatási miniszter sok sikert kívánt a tanulóknak és pedagógusaiknak. Facebook-oldalán közzétett üzenetében a tárcavezető azt írja, az előzőnél hosszabb félév áll a diákok előtt, és nagyon kell koncentrálniuk a rájuk váró országos vizsgákra, tantárgyversenyekre, tesztekre, dolgozatokra. „Emellett azonban ne felejtsetek el mosolyogni és játszani! Ez is jogotokban áll. A tanároknak is jogukban áll mosolyogni, már csak azért is, mert a második félév kihívás lesz számunkra, pedagógusok számára: kezdődik a bürokrácia felszámolása” – fogalmaz üzenetében Monica Anisie. A 2019–2020-as tanév rendje szerint a legközelebbi vakáció a tavaszi szünet lesz, ez április 4-én kezdődik és 22-éig tart majd. A másodikosok, negyedikesek és hatodikosok országos tudásfelmérő vizsgáit idén május 11-e és 28-a között tartják. A tizenkettedik és tizenharmadik osztályosok számára 2020. május 29-én ér véget a tanév, a nyolcadikosoknak pedig június 5-e lesz az utolsó tanítási nap. A nyári vakáció június 13-án kezdődik. A másodikosok, negyedikesek és hatodikosok országos tudásfelmérő vizsgáit idén május 11-e és 28-a között tartják.