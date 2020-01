Nő az influenzás esetek száma

Országos viszonylatban több mint 73 000 légúti megbetegedést tartanak nyilván, ami csaknem kétszerese a tavalyi év azonos időszakában regisztrált adatnak. A szezon kezdete óta több mint 160 influenzás esetet diagnosztizáltak. Az Országos Járványtani Központ csütörtöki tájékoztatása szerint a január 6–12. héten több mint 73 000 személynél állapítottak meg légúti megbetegedést, ami csaknem 20 000-rel elmarad az egy évvel korábbi számadattól, de közel 34 000-rel magasabb az egy héttel korábbi szintnél. Tény, hogy az is kihat a számok alakulására, hogy az ünnepek idején kevesebb megbetegedést jelentettek be hivatalosan. Országos viszonylatban 692 influenzagyanús esetet jelentettek, ami meghaladja az egy héttel korábbi adatot. 13 súlyos légúti megbetegedést is diagnosztizáltak. A 2019–2020-as téli szezonban két személy halálát okozta influenza – a tavalyi év azonos időszakára már 12 életet követelt a kór. A szezon kezdete óta 165 influenzás esetet diagnosztizáltak, a legtöbbet Bukarestben, valamint Argeș és Konstanca megyékben.