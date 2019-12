Nyomozást indítottak a műtőasztalon megégett páciens ügyében

Nyomozást indított a fővárosi rendőrség azon sajtóban megjelent ügyben, amely szerint egy nő állítólag égési sérüléseket szenvedett a műtőasztalon, a Floreasca kórházban, jelentette be a bukaresti rendőrség. A rendőrség hangsúlyozza, hogy mindeddig senki nem nyújtott be panaszt az ügyben. Victor Costache egészségügyi miniszter szombaton bejelentette, hogy elküldi a Floreasca kórházba a minisztérium ellenőrző testületét annak a nőnek az ügyében, aki állítólag égési sérüléseket szenvedett a műtőasztalon, teste 40%-án. Az orvos utólag azt nyilatkozta, hogy a balesetkor nem is volt jelen a műtőben, bár a belső dokumentumok mást mutatnak. Ungureanu megosztotta a Facebookon a kórház két asszisztensnőjének az írott nyilatkozatát is, melyek szerint a lángoló pácienst egy vödör vízzel oltották el. Egy orvosi asszisztens nyilatkozatára hivatkozva Ungureanu azt állította, hogy a kórház vezetősége és a közegészségügyi igazgatóságtól érkezett ellenőrző csapat megpróbálta elkendőzni az ügyet és nem kértek írott nyilatkozatot Mircea Beuran sebésztől.