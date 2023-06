Június 17-én, szombaton tartotta Portugáliában, Brágában tisztújító kongresszusát az Európai Néppárt ifjúsági szervezete, a YEPP, amely Európa 39 országából 63 jobbközép politikai ifjúsági szervezetet foglal magába. 1997-ben alapították, és mára Európa legnagyobb politikai ifjúsági szervezetévé nőtte ki magát. A küldöttek szavazatai alapján a YEPP elnöki pozíciójában továbbra is Lídia Pereira marad, aki folytathatja a munkát, amelyet az elmúlt években eredményesen végzett.

A tisztújító kongresszuson a MIÉRT képviseletében Frunda Csenge és Szilágyi Dóra Emese, MIÉRT alelnökök, valamint Oltean Csongor, MIÉRT elnök vettek részt.

Idén, a Magyar Ifjúsági Értekezlet jelöltje, Szilágyi Dóra Emese, aki az RMDSZ ifjúsági ügyvezető alelnöki szerepét is betölti, alelnöki mandátumot szerzett a YEPP-ben is, így újra van magyar képviselet az európai ifjúsági szervezet vezetőségében.

A küldöttek nagy többsége, több mint 85%-a szavazott bizalmat a MIÉRT jelöltjének, aki beszédében elmondta, hogy romániai magyarként és a MIÉRT-ben dolgozva rengeteget tanult a konstruktív párbeszéd és a pluralizmus fontosságáról, ezen értékek mentén szeretne a YEPP-ben is tevékenykedni. „Munkából és kihívásokból lesz bőven, jövőre európai parlamenti választásokat tartanak, a fiatalok pedig hiteles válaszokat várnak, és célzott segítséget az őket éríntő kérdésekben. A YEPP feladata, hogy egy két irányú kommunikációs csatornaként szolgáljon, amin keresztül nem csak tájékoztatja a fiatalokat, de a fiatalok visszajelzést küldhetnek az őket érintő európai témákban, így sokkal testreszabottabb, emberközelibb döntések születhetnek” – zárta gondolatait Szilágyi Dóra Emese, a MIÉRT külügyi alelnöke, YEPP alelnök.

Az elmúlt években változó volt az magyar és erdélyi képviselet a YEPP elnökségében, hiszen volt olyan év, amikor román, magyar és erdélyi alelnökök is képviselték régiónkat a vezetőségben. „Két évvel ezelőtt a képviseletünk megromlott, hiszen a FIDESZ Európai Néppártból való kizárásával a magyar képviselet megszűnt a YEPP-ben is, így az erdélyi képviselet is erejét vesztette. Idén viszont abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy Szilágyi Dóra egy személyben a magyar, a román és az erdélyi érdeket is fogja képviselni, hiszen a romániai nemzeti liberális párt ifjúsági szervezete nem jelölt vezetőtanácstagot a YEPP elnökségébe, valamint a magyarországi kereszténydemokrata párt ifjúsági szervezete is úgy döntött, hogy nem indít saját jelöltet az idei választáson, helyette inkább teljes mellszélességgel támogatja a MIÉRT jelöltjét. Ebből is az látszik, hogy van egy erős kapcsolat a YEPP magyar tagjai között, a MIÉRT, az IKSZ – Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a VMSZ ifi – Vajdasági Magyar Szövetség ifjúsági szervezete között, akinek ezutón is köszönjük a támogatást!” – emelte ki Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke.

A Magyar Ifjúsági Értekezlet alelnöki pozíciója a YEPP-ben lehetőséget teremt arra, hogy az európai ifjúsági szervezetek, közösségek is napirenden legyenek azzal, ami Romániában, Erdélyben történik. (rmdsz.ro)