A Ion Andreescu Társaság idénynyitó Téli szalonja

Kedden kora este az aradi Klió Teremben igen szép számú közönség jelenlétében nyitotta meg szokásos Téli szalonját a Ion Andreescu Társaság (egykoron: Kör), amely a megye amatőr, azaz képzőművész-szövetségi tagsággal nem rendelkező alkotók egyesülete. A nagy érdeklődés nem meglepetés, hiszen – mint megnyitójában a kör elnöke, Kovats Daniela elmondta – 34 alkotó állított ki a félszáz tag közül, akik családtagjaik, barátaik társaságában jelen voltak. A falakra 76 festmény került fel, és mondhatni kuriózumként, két szobor (egy Keresztelő Szent János-fej és egy gyökérkompozíció) is szerepelt a bemutatott munkák között. (Minden kiállítótól, helyszűke miatt is, két-két alkotást fogadtak be.)

Egyébként ez volt Társaság – és az aradi képzőművészeti élet – idei, 2020-as első kiállítása.

A tárlatot dr. Lucian Petraș tanár, műkritikus értékelte, kiemelve a munkák sokszínűségét, változatosságát, az alkotók számos művében fellelhető találékonyságot, tehetséget, név szerint is kitérve több szerzőre és alkotásaira. Valóban, a tárlat nagyon sokszínű: a klasszikus virágcsendélettől, a tájképtől, az egy-két, naiv festészetet idéző munkától a nonfiguratív alkotásokig rengeteg mindent láthat a néző, és egészen biztos, hogy a kényesebb ízlésű is talál kedvére valót.

Legutóbb a Társaság közös tárlatát tavaly novemberben láthattuk a Jelen Házban, akkor 1954-es megalakulásuk 65. évfordulóját ünnepelték. Több mint hat évtizede folyamatosan jelen vannak a város és a megye képzőművészeti életében, s az „átjárás” az amatőrségből a profiságba se számít ritkaságnak.

Mellesleg: szerintem sok „amatőr”, talán minimális hivatalos festészeti tanulmányok birtokában, de született tehetség birtokában jobbat produkál némely képzett profinál.