Bartók Béla nevéhez méltó hangszert szeretne vásárolni a Pro Bartók Társaság

A nagyszentmiklósi Pro Bartók Társaság meghívására karácsonyi hangversenyt adott 2019. december 22-én Bartók Béla szülővárosában a Szegedi Kamarazenekar. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeiből verbuválódott, Kosztándi István vezette zenekar Bartók-, Corelli-, Bach- és Vivaldi-műveket játszott a Nákó-kastély dísztermében. Az ünnepi hangverseny Vivaldi remekműve, A négy évszak bemutatásával zárult, amit vastapssal köszönt meg a nagyszentmiklósi közönség.

„Évente általában három hangversenyt szervezünk – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Tamás Sándor, a Pro Bartók Társaság elnöke –, márciusban Bartók Béla zeneszerző születésnapjáról, szeptemberben a halála évfordulójáról emlékezünk meg és minden alkalommal szeretnénk karácsony környékén is egy ünnepi hangversennyel megajándékozni hálás közönségünket. A decemberi hangversenyek műsorán karácsonyi hangulatot árasztó művek szólalnak meg, az idén Bartók Bélától az Erdélyi táncok, egy Corelli- és egy Bach-mű, valamint Vivaldi Négy évszakát mutatta be a Szegedi Kamarazenekar, Kosztándi István vezetésével, aki a Szegedi Zeneművészeti Kar docense és a vonós katedrának a vezetője is egyszemélyben. Az erdélyi származású Kosztándi István második alkalommal vendégszerepelt Nagyszentmiklóson, első alkalommal a Zeneművészeti Kar hallgatói, most pedig a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagjai kísérték”

Tamás Sándor a Társaság jövő évi terveiről is beszélt, amelyeknek jelentőségét növeli, hogy 2021-ben lesz Bartók Béla születésének 120. évfordulója, és ugyanebben az évben Temesvár Európa Kulturális Fővárosa lesz. „A Pro Bartók Társaság idén jelentős összegű támogatást kapott egy új zongora megvásárlására, de az összeg sajnos nem elegendő arra, hogy Bartók Béla nevéhez és szülővárosához méltó hangszert vásároljunk. A birtokunkban levő, 1927-ben épített rövid Bösendorfer zongora sajnos elöregedett, a nagy művészek szívesen játszanak rajta, de mindenki azt mondja a végén, hogy azért kellene egy új hangszer már Nagyszentmiklósra. Arra gondoltam, hogy kérek egy hosszabbítást a hangszervásárlásra és a 2021-ig rendelkezésre álló egy év alatt remélem még össze tudok gyűjteni annyi pénzt, hogy Bartók nevéhez méltó zongorát vásároljak” – nyilatkozta lapunknak Tamás Sándor.

A Pro Bartók Társaság elnöke azt is elmondta: a világhírű zeneszerző szülővárosában „kozmetikázni” kellene mindent, ami Bartók Bélával kapcsolatos. A 2021-es eseményekre szeretne méltó módon felkészülni a Társaság, a tervek között szerepel egy korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő Bartók emlékszoba létrehozása, a budapesti Bartók Archívum és a magyar kormány támogatásával. „Haladni kell a korral, szeretnénk a meglévő emlékszoba mellett szeretnénk egy olyan termet, amelyik audiovizuális megoldásokkal tenné ismertté, vonzóvá, elérhetővé, közérthetővé Bartókot azok számára, akik ide látogatnak. A város bejáratainál is ki kellene írni, hogy Nagyszentmiklós Bartók Béla szülővárosa, de ezt csak akkor tehetjük meg, amikor már van mit mutatni a vendégeknek” – mondta befejezésül Tamás Sándor.