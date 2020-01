Hommage á Tornyai János címmel nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen

Hommage á Tornyai János címmel a tavalyi XX. Vásárhelyi Festőszimpózium résztvevőinek az alföldi festészet meghatározó művésze előtt tisztelgő alkotásaiból nyílik kiállítás szombaton Hódmezővásárhelyen.

Miklós Péter múzeumigazgató elmondta, hogy a tárlat a tavaly kezdődött, Tornyai János születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékév zárórendezvénye. Az emlékévben kiállításokkal, konferenciákkal, könyvbemutatókkal elevenítették föl Tornyai János életművét és alakját.

A programsorozat fontos eleme volt a tavaly ősszel rendezett XX. Vásárhelyi Festőszimpózium, melyen a résztvevők a vásárhelyi tájhoz, épített és természeti örökséghez kötődő, Tornyai János előtt tisztelgő műveket készítettek – tudatta az igazgató.

A hagyományosan minden ősszel megszervezett Vásárhelyi Festőszimpózium alkotói között egyaránt szerepeltek helyi és az ország más vidékéről érkező művészek. Azonban alkotók mindegyike szorosan kapcsolódik Hódmezővásárhelyhez, a Vásárhelyi Őszi Tárlat rendszeres résztvevői, díjazottjai, kettőjük – Kéri László és Szabó Klára Petra - munkáját Tornyai-plakettel is elismerték már – közölte Képiró Ágnes művészettörténész.

A kurátora elmondta, hogy a szimpózium résztvevői tavaly ősszel készült vagy az akkor szerzett élményeik hatására született munkákat választottak a kiállításra. A bemutatott több mint húsz alkotást a tematikus sokszínűség jellemzi, ahogy Tornyai János művészetét is. A látogatók technikailag is változatos alkotásokkal találkozhatnak: a kiállított festmények között egyaránt szerepelnek olaj, akril és akvarell képek is.

Szabó Klára Petra munkái közül a hat akvarellből álló sorozatát emelte ki. Ahogy mondta, a vásárhelyi pusztában, illetve Mártélyon készült képeket Tornyai János színkompozíciói és kis méretű temperaképei inspirálták, melyek a kedvencei közé tartoznak.

(MTI)