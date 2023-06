Temesváron koncertezik a Genesis legendás gitárosa

Június 20-án, kedden 20 órától a temesvári Rózsapark szabadtéri színpadán koncertezik Steve Hackett, a Genesis együttes legendás gitárosa. Az ikonikus rockzenész temesvári koncertjén a számos hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett Djabe zenekarrral, Magyarország leglátványosabb dzsessz/világzenei fúziós zenekarával közösen lép fel. A Steve Hackett & Djabe koncert előzenekara a Horia Crișovan vezette VanDerCris zenekar lesz.

A legendás gitáros, Steve Hackett, a világhírű GENESIS zenekar egykori tagja az Európa Kulturális Fővárosa évében Temesvárra látogató legjelentősebb rockzenész. A rendkívül tehetséges és innovatív zenész, Steve Hackett a klasszikus Genesis formula része volt Peter Gabriel és Phil Collins mellett. Rendkívüli sokoldalúságának köszönhetően a dzsessz, a világzene és a blues hatását is beépíti szerzeményeibe. Figyelemreméltóak komolyzenei albumai is, amelyek Bachtól Satie-ig híres zeneszerzők darabjainak interpretációit, valamint akusztikus gitárra írt saját kompozíciókat tartalmaznak, amelyek Yehudi Menuhin csodálatát is elnyerték.

A Djabe magyar dzsesszt, világzenét, fúziós dzsesszt, progresszív rockot, illetve ezek speciális ötvözetét, egyfajta crossover zenét játszó zenekar. A djabe szó a ghánai akan vagy más néven ashanti nyelven szabadságot jelent. Zenéjüket a hangszeres komplexitás és a szerteágazó világzenei stílusok ötvözése jellemzi, amelyet a magyar népzenei motívumok tesznek egyedivé. A Djabe sokszínű hangzásvilággal rendelkezik. Műveikben mind a koncerteken, mind a stúdióban – az állandó felállás mellett – a hazai és a külföldi színtérről több közreműködő művész is szerephez jut. Koncertjeik visszaérő vendége Steve Hackett, a Genesis együttes legendás gitárosa, akivel az elmúlt tizenhét évben már számos albumot is készítettek közösen.

A Temesvár Európa Kulturális Fővárosa program keretében sorra kerülő koncert szervezője a Temesvári Városi Kultúrház. A belépőjegy ára 75 lej. Jegyek vásárolhatók a https://www.bilete.ro/concert-steve-hackett-djabe/ internetes oldalon.