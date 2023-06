Több mint nyolcvanezer résztvevője volt a District23 megafesztiválnak!

Több mint 80 000 résztvevőt vonzott az elmúlt hét végén a VEST FEST megálmodta District23 (három az egyben) megafesztivál. A District23 három fesztiválja – VEST FEST, Flight Festival és Magnetic – szervezőinek azon vágyából született, hogy egy igazán nagy fesztivált hozzanak létre 2023-ban, amikor Temesvár Európa Kulturális Fővárosa.

A fesztivál öt színpadán nemzetközi és országos hírű művészek léptek fel, mint a B.U.G. Mafia, Rag'N'Bone Man, Hedex, Subcarpati, Clean Bandit, Deliric X Silent Strike & Muse Quartet, Tom Odell és még sokan mások. Külön színpadokat szenteltek a Drum & Bass, trap vagy retro zenének, de voltak hagyományos hangszerműhelyek, improvizációs műhelyek, gyerekzóna, hőlégballonozás és lacikonyhák változatos kínálattal, dióhéjban ez történt az elmúlt hét végén a csókapusztai repülőtéren.

A fesztiválterületet három körzetre osztották: VEST FEST, Flight Festival és Magnetic, gondosan megtervezve, hogy a résztvevők ne unatkozzanak a fesztiválra érkezésük pillanatától a zárásig. A kikapcsolódni vágyóknak 80 fás mini-erdő, felfújható medence és homokos strand, sétarepülések lehetősége és egy Tech sátor is rendelkezésükre állt. A rengeteg résztvevő gondokat is okozott: az 5000 gépkocsi befogadására alkalmas parkoló már az első napon megtelt, és a később érkezők a 6-os országút szélén hagyták autóikat, forgalmi dugókat okozva. A fokozott rendőrségi felügyelet ellenére közlekedési balesetek is történtek a csókapusztai repülőtér körzetében.

A nehézségek ellenére a fesztiválszervezők célja megvalósult: a District23 Temesvár legnagyobb fesztiválja lett, és sikerült bekerülnie az ország 5 legnagyobb szabadtéri fesztiválja közé abban az évben, amikor a város viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet.