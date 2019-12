Díjazták Arad legjobb sportolóit

I. Bulbuc, C. Bibarț, D. Dodean, S. Bîlcea – Fotó: csmarad.ro

Nagy ünnepséggel zajlott hétfőn este az önkormányzat Ferdinánd király Termében a XIII. Aradi Sportgála. A legeredményesebb sportolók, klubok, csapatok és edzők vehették át Călin Bibarț ideiglenes polgármestertől, Sergiu Bîlcea, a Megyei Tanács alelnökétől és Ionel Bulbuc alpolgármestertől a díjakat.

A 10 legjobb sportoló: Cosmin Krupla (súlyemelés, Aradi Városi Sportklub), Daniela Dodean Monteiro (asztalitenisz, Aradi VSK), Mészár Zsófia (ritmikus gimnasztika, Aradi Egytemi Sportklub), Daniel Țavoc (ritmikus gimnasztika, Aradi ESK), Dorina Tofan (súlyemelés, Aradi AMEFA Sportklub), Roxana Bîrcă (atlétika, Aradi ESK), Tiberiu Donose (súlyemelés, Aradi ESK), Andrei Barbul (birkózás, Aradi Astra Sportklub), Cristina Simion (atlétika, Aradi ESK), Luca Joldea (sportlövészet, Aradi VSK).

Különdíjak: Aradi Astra SK birkózó tagozata – az év csapata; Aradi Egyetemi Sportklub – az év sportklubja; Ovidiu Șerban, az Aradi ESK elnöke – az év menedzsere; Adrian Jigău, súlyemelő edző, Aradi VSK – az év edzője; különdíj a karrierért: Spiridon Stanciu – birkózás, Aradi Astra SK, Dan Moraru – kosárlabda, FCC Baschet Arad, Mihai Telechi – cselgáncs, Aradi Gloria Iskolai Sportklub. A 2019-es év legsikeresebb tehetségfelfedezői: Sebastian Lucaci – úszás, Aradi Gloria ISK, Ioan Coste – birkózás, Aradi Gloria ISK, Ramona Haidu – gimnasztika, Aradi ESK, az Eugen Roman-ösztöndíjat az Aradi AMEFA SK súlyemelője, Darius Enea vette át.

Egyéb díjak: Carolina Szabó (cselgáncs, Aradi ESK), Sorin Mîneran (atlétika, Aradi ESK), Andreea Popescu (uszás, Aradi VSK), az Aradi VSK masters uszócsapata, Aradi Vados sakk-klub, Andrei Meseșan (harcművészet, Aradi Tiger Club), Czikus Robert Cristian (kerékpár, Aradi Voința Sportklub), Mara Guler (atlétika, Aradi ESK), Mara Oprea (paralimpia), Alexandru Stoian és Gheorghe Muscă (sárkányhajó, Aradi VSK), Radu Sabău (elnök, Aradi ProVolei Sportklub), George és Adriana Beldiman (edzők, Aradi Beldiman Kézilabdaklub).

Az aradi FC UTA labdarúgócsapata az idei elért eredményekért a gálán különdíjat vehetett át.

Daniel Dodean díszpolgári címet kapott

A 31 éves aradi születésű asztaliteniszezőt a város vezetősége díszpolgári címmel tüntette ki a hétfő esti gálán. Az Aradi Városi Sportklub és a franciaországi Metz klubok sportolója idén is dobogóra léphetett fel a válogatottal az Eb-n. Daniela részt vett a 2008-as pekingi, a 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpiai játékokon is – a jövő évi tokióin is szerepelni fog. Daniela ötéves kora óta űzi a sportot és 1995 óta tagja a Városi Sportklubnak.