Győztek Brassó ellen, irány az elődöntő!

Szerda este parádés győzelmet aratott az FCC Baschet Arad a Brassói Olimpia ellen a Kupabajnokság visszavágóján: az előző körben szerzett hatpontos előny egy bizonyos mentális megnyugvást is adott a lányoknak, azonban nem bízták el magukat, 78:60-ra nyertek, és ezzel elődöntősök.

„Egyre jobban kezdünk játszani, kezd jobban összekovácsolódni a csapat. Brankica Hadzovic is pályára lépett, az újonnan érkezett Robinson is segített a csapat morálján. Minden mérkőzést komolyan veszünk, ennek az eredménye szabad szemmel is látható. Erős csapattá váltunk, segítjük egymást, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. A szatmáriak elleni meccsre fel vagyunk készülve” – nyilatkozta Veatriki Akathiotou a meccs után.

Webb 25-öt, Karakasevic 16-ot, Robinson és Fodor kilencet, Akathiotou és Hadzovic ötöt, Ardelean négyet, Pop hármat és Ciotir két pontot szerzett csapatának.

Az aradiakon kívül a Kézdivásárhelyi KSE elődöntős még (74:66-ra győzték le a Kolozsvári ESK-t), a Sepsiszentgyörgyi SIC (90:63 Szatmárnémeti VSK ellen) és a Bukaresti Agronomia (70:45 CSM Alexandria ellen).

Az elődöntők mérkőzéseit és dátumait egyelőre a szövetség még nem jelentette be.

62:37-nél megállt a meccs

A Bukaresti Agronomia–CSM Alexandria összecsapás este 20.30 órakor kezdődött, közel négy perccel a végső sípszó előtt, 62:37-es állásnál egy áramszünet miatt megállt a meccs. A csapatvezetők hiába hívták az Enelt, a villanyáramot csak éjfél után adták meg – addig az egész sportcsarnok sötétségben és hidegben várta a villanyáram-szolgáltatókat. A mérkőzés hajnal egy óra előtt húsz perccel ért véget.