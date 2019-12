Ha ettől a húzástól nem lesz menőbb a vívás, akkor semmitől

A vívás annyira felgyorsult, hogy az ember néha nem is tudja pontosan követni, mi történt egy-egy tusnál. A Rhizomatiks nevű japán cég nagyjából fél évvel az olimpia előtt dobott be egy újítást, ami sokkal látványosabbá teheti a vívást, még azok számára is, akik gyerekként nem rajongtak Alexander Dumas három testőréért vagy Tulipános Fanfanért.

Az újítás lényege, hogy a penge hegye a képernyőn egy színes csíkot húz, így aztán sokkal könnyebb követni, hogy melyik vívó mit is csinált a tus során, és kié a találat.

A vizualizációs rendszert eddig két alkalommal tesztelték, előbb a japán bajnokságon, majd egy tokiói nemzetközi versenyen.

Volt már egyébként hasonló kísérlet a jégkorong-közvetítéseknél is, mert sokan panaszkodtak arra, hogy nem látni a korongot. Ezért az egyik amerikai csatorna azt találta ki, hogy a korong folyamatosan egy színes csíkot húzott a képernyőn, és az ütés erősségétől függően változott a csík színe.