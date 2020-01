Hosszú Katinka lett 2019 legjobb női sportolója Európában

A háromszoros olimpiai bajnok úszó harmadszor végzett az élen az európai sportújságírók szavazásán.

A magyar úszó a dél-koreai világbajnokságon sporttörténelmet írt azzal, hogy 200 és 400 méter vegyesen is aranyérmet szerzett, ráadásul a hosszabbik távon aratott sikerével első nőként ötödször diadalmaskodott egy számban. Emellett a sportág történetében elsőként volt képes a 200 és a 400 vegyest sorozatban négyszer megnyerni a vb-ken.

Hosszú az elmúlt négy évben harmadszor bizonyult a legjobbnak a szavazáson, 2016-ban és 2017-ben is győzött. A mostani voksoláson az olasz sílövő, Dorothea Wierer végzett a második helyen, míg a brit világbajnok sprinter, Dina Asher-Smith lett a harmadik.A férfiak között a teniszező spanyol Rafael Nadalt találták a legjobbnak. A 2019-ben a Roland Garroson és a US Openen is győztes játékos 2008 után másodszor nyerte el a címet, ezúttal Cristiano Ronaldót, a Juventus labdarúgócsapatának portugál játékosa és a brit Lewis Hamiltont, a Formula-1 immár hatszoros világbajnokát előzte meg.

Az AIPS Europe 37. alkalommal kiírt szavazásán 43 ország sportújságírói vettek részt. (hvg.hu)