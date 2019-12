Majmos plakátokkal kampányol a Serie A a rasszizmus ellen

Azok után, hogy nem rég óriási port kavart a Corriere dello Sport címlapja – amelyen a Black Friday felirat mellett az Inter és a Roma egy-egy játékosa, Romelu Lukaku és Chris Smalling volt a főszereplő – hétfőn az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Serie A antirasszista kampányt hirdetett, melyet majmokat ábrázoló plakátokkal népszerűsítenek.

„Nem a rasszizmusra” – címszóval antirasszista kampányt hirdetett a Serie A, a kampány alapját képező, majmokat ábrázoló posztereket hétfőn milánói székhelyén, sajtótájékoztató keretében mutatta be a liga vezérigazgatója, Luigi de Siervo.

A futballban jelenlévő rasszizmus elleni harc egyik élharcosának számító szervezet, a FARE (Football Against Racism in Europe) már reagált is a bejelentésre: „Az olasz labdarúgás ismét megdöbbentette a világot. Nehéz megérteni, hogy a Serie A mire gondolt, kivel konzultáltak? – fogalmazott a kampány kapcsán a FARE. „Egy olyan országban, ahol a hatóságoknak hetente kell foglalkozniuk a rasszizmus problémájával a Serie A egy ilyen kampányt indít, ami egy beteg viccnek tűnik. Ezek az alkotások felháborítók, ellentétes hatást váltanak ki és folytatják az afrikai emberek dehumanizálását. Ideje, hogy a meghatározó klubok is hallassák a hangjukat a témában” – tette hozzá állásfoglalásában a szervezet.

Egy másik diszkriminácó ellenes szervezet, a Kick It Out is megfogalmazta, hogy a majmok felhasználása egy antirasszista kampányban teljesen helytelen és ellenkező hatást vált ki, minden pozitív szándékot aláás. Remélik, hogy a Serie A átgondolja a kampányt és lecseréli a plakátokat.

A klubok közül az AC Milan már jelezte, nem ért egyet a Serie A plakátkampányával. (nso)