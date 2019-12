Megvédte országos bajnoki címét Nagy Nándor

Nagy Nándor, ifjú dévai úszó megvédte a gyorsúszásban nyáron megszerzett országos bajnoki címét a hétvégén zajlott Románia Kupán is. A kadettek (12-14 évesek) országos úszóversenyét Piteşti-en rendezték meg az elmúlt hétvégén, december 12–15. között. Nagy Nándor, a Vajdahunyadi Iskolai Sportklub versenyzőjeként ismét többszörös dobogós lett. 800 méteres gyorsúszásban 09:07:31-es idővel ezúttal is aranyérmet szerzett, a 200 méteres gyorsúszásban pedig 02:05:46-os idővel a dobogó második fokára került. A 200 méteres hátúszásban negyedik, a 100 méteres gyorsban és 100 méteres hátúszásban hatodik, a 100 méteres pillangóúszásban pedig kilencedik lett. A rendkívül erős mezőnyt jelzi, hogy ez utóbbi versenyszámban a második és kilencedik helyezés között befutó fiúk egy másodperc töredékéért harcoltak – tudtuk meg az ifjú versenyzőtől. Gratulálunk a szép évzáró eredményhez, a sokérmes idei esztendőhöz és további sok sikert kívánunk 2020-ra is!