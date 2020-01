Miriuță László visszatért korábbi klubjához

Ismét Miriuță László lett az FC Hermannstadt vezetőedzője – a nagyszebeni klub kedd délelőtt jelentette be, hogy a csapatot az előző idényben osztályozón az élvonalban tartó, majd Kisvárdára távozó szakember visszatér az I. Liga tizedik helyén álló együtteshez.

Az erdélyi klubot ősszel előbb Costel Enache, majd Eugen Neagoe irányította, utóbbi viszont hiába hozta ki sikerrel a csapatot a közvetlen kiesőhelyekről, még karácsony előtt lemondott posztjáról, mert a klubvezetés anyagi okokból nem tudta garantálni számára a kért erősítéseket.

Bár Iuliu Mureșan, a Hermannstadt elnöke a felkészülés kezdetéig kivárt az új edző megnevezésével, nyílt titok volt, hogy egyetlen jelöltje az a Miriuta, akivel nemcsak a tavalyi idényben dolgozott együtt, hanem 2014-ben, majd a 2016–2017-es évadban Kolozsváron is. Miriuță szerződése egyelőre csak fél évre szól, egyéves hosszabbítási opcióval, a cél a minél jobb bajnoki helyezés elérése, bár a felsőházi rájátszásra, azaz a legjobb hat közé kerülésre már matematikai esélye sincs a Hermannstadtnak.

„Egy olyan városba tértem vissza, amelyet nagyon jól ismerek, akárcsak az embereket és a csapatot. Többen is maradtak azok közül, akikkel tavaly együtt dolgoztam, a keret mégis jobb, mint egy évvel korábban. Akkor a játékosok 90 százaléka újonc volt az élvonalban, ezért is volt nehéz dolgunk, a nyáron érkezettek jóval tapasztaltabbak” – mondta bemutatásakor Miriuță, aki immár jóval kedvezőbb körülmények között dolgozhat, hiszen befejeződött a városi stadion gyepének és a nézőterének felújítása, így december óta van otthona a csapatnak. „Tavaly még edzőpályánk sem volt, most konditermünk is van” – foglalta össze a változásokat Miriuță, aki szerint erősítésként mindössze két-három új játékosra, elsősorban egy jobbhátvédre van szükség.

A Hermannstadt péntektől a spanyolországi Marbellában edzőtáborozik, ahol négy felkészülési mérkőzést is játszik, köztük január 17-én a Puskás Akadémia csapatával. A további ellenfelek a svájci FC Winterthur (január 14.), az orosz FK Krasznodar (január 20.) és az Eszék (január 23.) lesznek. (nso)