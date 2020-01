Nemcsak megrongálták, le is döntötték Ibrahimovic szobrát

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is megrongálták a svéd focista, Zlatan Ibrahimovic malmői szobrát ismeretlen tettesek. A rongálók ezúttal még tovább mentek, ezúttal le is döntötték a nemrég az AC Milanhoz visszatérő támadó szobrát. Az esetről az aftonbladet.se számolt be. A lap riportere szerint a szobor egyik lába az alapban maradt, de az is teljesen el lett hajlítva, így szinte a földön fekszik. A szobor fejére egy Svédország feliratú pólót húztak. A hírek szerint a szobornál három rendőr is megjelent, akik képeket készítettek a szoborról.

Ez már rövid időn belül a negyedik alkalom volt, hogy megrongálták a szobrot. November 27-én zsákot húztak a svéd válogatottsági gólrekorder 3,5 méteres szobrának fejére, a karjára egy wc-ülőkét akasztottak és összefújták festékszóró spray-vel. December 12-én még messzebbre mentek az ismeretlen elkövetők, akik nem csak kötelet dobtak a bronz Ibrahimovic nyakába, de megpróbálták bokánál elfűrészelni a lábait és ledönteni a talapzatáról. December 22-én pedig fehér és ezüst színű festékkel fújták le, az orrát pedig leverték.

A helyi futballcsapat, a Malmö FF szurkolóinak haragját az váltotta ki, hogy a korábbi 116-szoros svéd válogatott, Ibrahimovic, aki a város szülötte, és 1999-ben a helyi csapatban lett profi játékos november 27-én bejelentette, hogy 25%-os részesedést vásárolt az egyik legnagyobb rivális, a Hammarby csapatában. Ezt követően kezdődtek a támadások, amelyek Ibrahimovic stockholmi házát sem kímélték, ott valaki a Júdás feliratot fújta fel a bejárati ajtóra. (origo.hu)