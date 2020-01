Óriási meccsen, egy góllal nyertek az oroszok ellen a magyar női pólósok

A vízilabda-Európa-bajnokság első komolyabb akadályát sikerrel vette a magyar női pólóválogatott, és 9:8-ra legyőzte az oroszokat. A válogatott védekezése parádés volt, és persze volt egy Keszthelyi Rita, aki rekordot is döntött. Pénteken a csoport másik erős csapata, a görögök ellen dől el a csoportelsősség.

A vízilabda-Európa-bajnokság szerdai napján már igazi erőpróba, az orosz válogatott várt az első két meccsét félgőzzel is megnyerő magyar női válogatottra. Az oroszok ellen az utóbbi időben igen kevés siker született, a legutóbbi három magyar–orosz-meccset is ők nyerték meg. A tavaly nyári Világligán, majd aztán a világbajnokságon is ötgólos különbséggel nyertek. Az utolsó magyar győzelem a 2018-as Európa-bajnokságon született, amikor egy szoros csoportmeccsen 8:7-re sikerült nyerni.

Alig több mint két perccel a meccs vége előtt Illés Anna gólja kulcsfontosságúnak bizonyult, mert ez lett a győztes gól, amivel a magyar válogatott óriási küzdelemben, 9:8-ra legyőzte az oroszokat. A magyar csapat 9 ponttal a csoport második helyén áll a jobb gólkülönbségű görögök mögött. Pénteken már a csoportgyőzelem lesz a tét a görögök ellen.

A 20.00 órától kezdődő magyar–görög meccset az M4 Sport élőben közvetíti – vasárnap szintén este nyolctól a szerb válogatottal küzdenek meg a lányok. (index.hu)