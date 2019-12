Ronaldo a futball után filmszínészként is kipróbálná magát

Cristiano Ronaldo még nem tervezi a visszavonulást a futballtól, de tervei között szerepel az is, hogy egyszer színészként szerepeljen egy filmben. A 34 éves Ronaldo még remek formában van, a Juventusban is már kétszámjegyű a bajnokságban rúgott góljainak száma, és ez már a 14. szezonja, amiben ezt eléri. Egy dubaji sportkonferencián azt mondta, akkor fog majd visszavonulni, ha nem azon a módon játszik már, ahogy ő az elvárná magától.

„Néhány évvel ezelőtt még 30-32 éves korukig játszottak a futballisták, de már találsz olyan 40 éveseket is, akik még a pályán vannak. Ha eljön az a pillanat, amikor a testem nem a megfelelő válaszokat adja a pályán, akkor kell távoznom.” – mondta, és a jövőjéről is beszélt. „Arra törekszem, hogy tanulmányokat folytassak a visszavonulásom után. Van pár dolog, amiben kihívást keresek, az egyik például, hogy egy filmben játsszak. Remélem, hogy több mint ötven évem lesz új dolgokat tanulni, szembenézzek különböző kihívásokkal, és meg is találjam rájuk a megoldásokat.”

A futballista arról is beszélt, hogy a legnagyobb motivációja még mindig az, hogy szeret játszani. A sikerei hátterében pedig az áll, hogy mindent alárendel a karrierjének. (index.hu)