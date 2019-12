Tovább írja a csodát a darts-vb királynője

Tovább írja a történelmet a dartsos Fallon Sherrock, aki első nőként nyert mérkőzést a PDC-világbajnokságon, majd a második fordulóban legyőzte az osztrák Mensur Suljovicot.

A 11. helyen kiemelt Suljovic csak most játszotta első meccsét a tornán, hiszen az első körben erőnyerő volt, míg Sherrock már játékban volt, és a Ted Evetts elleni sikerével egy csapásra megismerte a nevét a sportvilág.

Suljovic nyerte az első két leget, majd Sherrock 81-ről szállt ki, amivel szépített, majd a következő legben még ezt is felülmúlta, amikor 131-ről fejezte be a játékot. Sőt, lendületből behúzta a szettet is, 70-ről kezdte az utolsó három nyilat, és dupla 20-assal szállt ki.

„A világ legjobb játékosai közül kettőt is legyőztem. Ha ez nem elég ahhoz, hogy az ember elhiggyék, hogy a nők is lehetnek jók a dartsban, akkor nem tudom, mit kellene csinálnom” – nyilatkozta Sherrock, aki december 27-én a délutáni programban a 22. helyen kiemelt Chris Dobey ellen folytatja. (24.hu)