Válság lenne a francia kézilabdacsapatnál?

Mint beszámoltunk róla, Franciaország elveszítette első két mérkőzését a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, és nagy meglepetésre a harmadik csoportmeccs eredményétől függetlenül kiesett. Didier Dinart szövetségi kapitány szerint nincs krízishangulat, Nikola Karabatic szerint is csak az olimpiai részvétel elbukása esetén beszélhetnének válságról – vélemények az Eb eddigi legnagyobb meglepetéséről.

A franciák sorsa a társházigazda norvégok elleni vasárnapi vereséggel (26:28) pecsételődött meg, de igazából a nyitány, a portugálok elleni fiaskó (25:28) fáj nekik – úgy érzik, ott csúszott félre az Eb-jük.

„A portugálok elleni vereség kissé megrendítette az önbizalmunkat, és problémák forrása lehetett az összeszokatlanság is – idézi a francia sportnapilap, a L'Équipe a világklasszis francia balátlövő. Nikola Karabatic gyors oknyomozását a norvégok elleni vereséget követően. – Ezzel együtt dühítő, ami történt, hiszen kevésen múlt a jó eredmény. Természetesen nagyon csalódottak vagyunk, még ha szerintem a norvégok ellen nem is játszottunk rosszul. Összeszedettek voltunk, kezdetben támadásban és védekezésben is kellően odatettük magunkat. Aztán jöttek a labdavesztések, amelyek ránk hozták a bajt. Krízis? Ha akarják, nevezhetik így is. De minden azon múlik, hogyan tudunk felkészülni az olimpiai selejtezőre, mi lesz az olimpiával. Hogyan dolgozzuk fel ezt az elrontott Európa-bajnokságot, hasznosítani tudjuk-e a tanulságokat?”

A franciák – akik 2012 óta olimpiai aranyat (2012), két világbajnoki címet (2015, 2017) és Európa-bajnoki címet (2014) is szereztek – utolsó trondheimi csoportmeccsükön a már szintén kiesett bosnyákokkal játszanak. Az olimpiai selejtezőt hazai pályán vívják majd. (nso)