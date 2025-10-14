Hazatértek újratöltődni szeretettel

Igazi nagycsaládos találkozó részesei lehettek az elmúlt hétvégén a Szent Ferenc Alapítvány hajdani diákjai, nevelői, támogatói. Böjte Csaba atya és dévai munkatársai meghívására többen „hazajöttek” együtt ünnepelni a Magyarok Nagyasszonya Gyermekotthon névadóját és Szent Ferenc tranzitusát. A közös beszélgetés családi körben zajlott, úgy, mint amikor messziről érnek haza gyerekeink és éjszakába nyúlóan mesélnek az örömökről, kudarcokról, mindennapi küzdelmekről. Van, aki népes családjával tért vissza, van, aki csodás szakmai karrierről számolhatott be, de mindennél fontosabbnak mutatkozott az a mély testvéri szeretet, amellyel a hajdani diákok egymást átölelték.

Az egykor otthonukként szolgáló dévai kolostorépületben sok nevetés csendült fel, sok könny bújt elő a szemek sarkából – az őszinte megosztás és a lelki töltekezés örömét hozta a találkozó. Jóleső volt látni azt is, hogy a dévai házat, a hajdan itt nevelkedett Pápai Noémi vezeti immár, lelkesen és hozzáértéssel. Számos további alapítványi ház vezetését bízta Csaba testvér nevelt gyermekeire. És mindenhol kivirágzik, szárba szökken az a szeretet, amit sikerült a lelkükbe elültetni.

A dévai találkozón bemutatásra került az alapítvány talaján kinőtt Kanta nevű vállalkozás is, amely a kirepülő diákoknak igyekszik támogatást nyújtani a különböző vállalkozások elindításában, és a csökkenő gyereklétszám miatt megüresedő alapítványi ingatlanok ésszerű felhasználását célozza, egyfajta közösségi tartalékként az elkövetkező, nehéznek mutatkozó időszakra. Erről Kacsó Katalin, az alapítvány hűséges dévai munkatársa számolt be a találkozón. A hajdan Déván nevelkedő dr. Kovács Szerénke pszichológus szakmai előadással igyekezett segítséget nyújtani a mindennapi stresszkezelésben az alapítvány munkatársainak, diákjainak.

A családias hangulatú közös étkezések is jó alkalmat nyújtottak a vidám emlékezésre, a mélyebb beszélgetésekre. Vasárnap a hajdani várhegyi szentmisék emlékét idézve, Csaba testvér a dévai várba hívta meg nagycsaládját, közös hálaadásra. „Bármi is történt a múltban, ne engedjük, hogy lehúzzon. A múltat nem lehet eltörölni, a sebeket magunkban hordozzuk, de Isten végtelen jóságába, irgalmába kapaszkodva képesek vagyunk talpra állni” – biztatta nagycsaládját Böjte Csaba atya, Isten gazdag áldását kérve mindannyiuk életére.