Kettős beiktatás a Hunyad megyei magyar protestáns egyházaknál

Ritkán látott felemelő eseménysorozat zajlott a héten a dévai magyar protestáns egyházaknál, a reformátusoknál és az unitáriusoknál is ünnepélyes beiktatásra került sor. A református templomban Rátoni Csaba dévai lelkipásztort iktatták be a Hunyadi egyházmegye esperesének, az unitárius templomban pedig Ilkei Lóránd lelkipásztort iktatták be. Mindez néhány nap különbséggel, s kölcsönös részvétellel a magyar összefogás és az ökumenizmus szellemében.

Reménnyel a reménytelenség ellen

Rátoni Csabát szeptemberben választották meg a Hunyadi református egyházmegye esperesének, ünnepi beiktatására viszont október utolsó napján került sor, a reformáció emléknapján. A dévai templomban helyi hívek, közösségi elöljárók és a máshonnan szép számba érkezett vendégek gyűltek össze, a lelkész kollégák palástban vonultak fel.

A sors gyakran kilátástalannak tűnik, legalábbis racionális emberi szemszögből, ezzel bizonyára sokan szembesültek már. A bibliai Ábrahám ősatya is, aki már majdnem száz éves volt, s felesége, Sára is hasonló korú volt, de még mindig nem volt gyerekük. Mégsem adta fel a reményt és az isteni ígéretnek megfelelően sok népnek az atyja lett. Nyilván nem saját és felesége testi erejében bízott, hanem az isteni oltalomban, hangsúlyozta igehirdetésében Rátoni esperes. Ami az embernek reménytelennek tűnik, az a Mindenhatónak lehetséges. Ábrahám sosem vesztette el Istenben hitét, megőrizte reményét az őt körülvevő reménytelenség tengerében, tudta, hogy sorsa Isten kezében van, s azzal a lehetetlen is lehetségessé válik. Az isteni gondviselés mindennél erősebb, ami bizalommal és reménnyel tölti el a hívőket.

Október utolsó napja jelentős ünnep a protestánsok számára, a mai konzumerista modern világában viszont halloween napjával azonosítja, jegyezte meg keserűen Zsargó János vajdahunyadi lelkipásztor, leköszönő esperes. Megfeledkezvén arról, hogy Istennek tartozunk hálával az örömökért és megvalósításokért és Istenhez fohászkodjunk segítségért. Solo Deum. Törekedjünk, hogy következetesen Isten útján haladjunk, ne hagyjuk, hogy az élet különféle kísértései letérítsenek róla, mert valamennyien Isten oltalmát élvezzük, még ha nem is mindig tudatosul bennünk.

Az úrvacsora után az ünnepség második részére, vagyis a megyei esperes és az egyházi tanács tagjainak ünnepi beiktatására került sor. Az esperesi eskütétel után az egyházmegyei tanács többi tagja is letette az esküt. Az ünnepség felemelő pillanata az új esperes megáldása volt. Református lelkész kollégái és Ilkei Lóránd unitárius lelkész egymás után kérték Isten áldását és kívántak sok sikert Rátoni esperesnek. Édesapja és öccse is áldásukat adták, mivel mindketten szintén református lelkészek. Utolsóként, mintegy jelképes staféta-átadásként Zsargó János korábbi esperes adta áldását utódjának.

Őrség a szórványban

A dévai unitárius szórványközség zsúfolásig megtelt templomában néhány nappal korábban került sor hasonló beiktatási ünnepségre. Az egész Erdélyből érkezett unitárius lelkészek ott is palástban vonultak be a 2008-ban felavatott templomba, a 2022 szeptemberében ifjú teológiai végzősként Dévára került Ilkei Lóránd beiktatására.

A fiatal lelkész gyakran megy fel a dévai várba Dávid Ferenc egyházalapító sírjához erőt és hitet meríteni szolgálatához. A várból nagyszerű panoráma tárul ki előtte, az isteni teremtés szépsége és nagysága, s ahogy a vár védelmi erődként szolgált Erdély délnyugati vidékén, úgy a dévai gyülekezet is erőd az unitárius hívek és a szórványmagyarság számára. A kettő szorosan összefonódik, jegyezte meg beiktató beszédében az ifjú lelkész, a vár magaslatában tudatosul benne, hogy egyházi szolgálata őrség a szórványban. Nemcsak a helyi maroknyi gyülekezetet, vagy a novemberben egyre nagyobb számban érkező zarándokokat szolgálja, hanem a dévai és Hunyad megyei szórványmagyarságot. Örvendetes, hogy ebben a gyülekezet szorosan mellé áll, együttműködve könnyebb a szolgálat teljesítése, hivatása öröm és nem teher.

Jóllehet Dávid Ferenc egyházalapító a dévai várban szenvedett mártírhalált 1579-ben, s emiatt a város mindig is szimbolikus a hívek számára, annyi évszázad óta ez volt az első lelkész-beiktatás a dévai unitárius gyülekezetben, jegyezte meg ünnepi felszólalásában Kovács István püspök. Péterfy Dénes teológus még 1886-ban eltervezte az önálló dévai unitárius gyülekezet létrehozását, 1910-ben konkrét terv is született önálló templom és egyházközség létesítéséről, de a történelem viharai tönkre tették az elképzelést. Pontosabban csak elhalasztották: Koppándi Zoltán Lupényból beszolgáló lelkész szorgalmazására 2003-ban az egyház megvásárolt egy ingatlant Déva központjában, melyet hosszas és kemény munkával szórványközponttá alakították ki, a templomot pedig 2008-ban, a zarándoklat alkalmával szentelték fel. 2015-ben szintén a vasárnap beiktatott lelkész elődjének szorgalmazására alakult meg a történelemben elsőként a dévai központú önálló Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség.

Annyi évszázad és annyi történelmi viszontagság ellenére az álom megvalósult, hangsúlyozta a püspök, ami egyértelmű bizonyíték, hogy a küzdelemnek értelme van, a hit valóra váltja a reményt.

Együttesen a magyarságért

Az ünnepi szertartások után mindkét ünnepségen köszöntőbeszédekre került sor. Máté László unitárius gondnok a gyülekezet nevében köszöntötte a beiktatott lelkészt, Borsai Zoltán megyei református főgondnok pedig az esperest.

Rátoni Csaba és Zsargó János sok sikert kívánt az unitárius templomban Ilkei Lórándnak a közös szórvány-megerősítő munkához, utóbbi pedig áldását kérte a református templomban az esperes munkájához. A magyar történelmi egyházak összefogása kiemelkedő fontosságú, főleg, hogy a kohászvárosban a maroknyi unitárius közösség a református templomban tartja istentiszteleteit, s Déván is így volt a saját templom létrehozása előtt.

A volt évfolyamtársak nevében Tatár Ágnes Tekla köszöntötte fel Ilkei Lórándot, közös diákéveik élményeinek humoros felelevenítésével. Háromszéki szülőfaluja képviseletében Ilkei Árpád unitárius lelkész emlékeztette közeli rokonát, hogy otthonról mindig támogatásra számíthat, még akkor is, ha Déván közvetlenül az unitárius szellemi forrásnál teljesít szolgálatot. Lucian Rus, Déva frissen beiktatott polgármestere a református templomban köszöntötte az egybegyűlteket a reformáció emléknapján, örömét kifejezve, hogy végre belülről is megismerhette az impozáns dévai épületet.

Winkler Gyula EP-képviselő is a szórványmagyarság összefogásának fontosságát hangsúlyozta mindkét ünnepségen, melynek tartópillérei a magyar egyházak, pedagógusok, civil szervezetek és politikai képviselet. Hasonlóképpen vélekedett – szintén mindkét ünnepségen – dr. Kőrösi Viktor Dávid, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának vezető konzulja, csak együttes erővel lehet jövőt építeni. Hittel és bizalommal legyőzhető a mostoha demográfiai tendencia, meggyőződése, hogy ötven, száz, de akár ezer év múlva is lesz magyarság Hunyad megyében, és ehhez a magyar állam támogatására is számíthatnak, hangsúlyozta a főkonzul.

Mindkét beiktatási ünnepségen szép zenés-verses előadásra is sor került, s mindkettő szeretetvendégséggel zárult, méghozzá ugyanabban a közeli étteremben.