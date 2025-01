A WhatsApp fiókok feltörésével próbálkoznak a csalók

Az Arad megyei rendőrség újabb csalási kísérletre hívja fel a figyelmet, amely során ismeretlen személyek keresik fel áldozataikat szeretteik vagy egy intézmény nevében. A „Schema 1800” néven ismertté vált csalási mód során a csalók különböző technikai hibára, sürgős segítségnyújtásra, vagy egy online versenyen való szavazásra hivatkozva kérnek ellenőrző kódot áldozataiktól, amit SMS-ben kapnak meg, majd a kód megosztását követően a csalók hozzáférést nyernek áldozataik WhatsApp fiókjához, hogy a névjegyzékben lévő személyeket is átverjék, vagy más célokra használják a megszerzett adatokat. A névjegyzékben szereplő személyek üzenetet kapnak, amelyben egy adott összeget követelnek tőlük, és megadnak egy számlaszámot is, amire a pénzt utalniuk kell. Természetesen a pénzt az üzenet kiküldője kapja.

A rendőrség a csalás elkerülése végett javasolja, hogy ne válaszoljanak az ismeretlen számról érkező üzenetekre, akkor sem, ha az elmentett ismerősök elérhetőségein keresztül érkezik. Ne osszák meg soha WhatsApp ellenőrzőkódjukat, mert annak megosztása a fiók feltörését teszi lehetővé. Mindig ellenőrizzék az önöket felkereső személyek személyazonosságát, ha sürgős, vagy gyanús üzeneteket kapnak, mindig keressék fel adott ismerősüket az üzenet valódiságának igazolásához. A WhatsApp alkalmazásban állítsák be a kétlépcsős ellenőrzési funkciót, ami plusz védelmet adhat akkor is, ha megosztották ellenőrző kódjukat. Ne dőljenek be a hamis pénzigénylési, vagy kecsegtető pénzügyi lehetőséget ajánló üzeneteknek. Tájékoztassák családjukat és ismerőseiket a csalási kísérletekről.

Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság hivatalos weboldalán további információkat találnak arról, miként szerezhetik vissza WhatsApp fiókjukat, ha azt a csalók vették irányításuk alá.