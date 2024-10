Fiatalokat toboroz az aradi csendőrség

Szeptember 28-án és 29-én az Aradi Csendőrség képviselői szórólapokat osztottak a fiatalok és kissé korosabbak körében, hogy az épp jelentkezőket váró két csendőriskola felé tereljék a rendfenntartói területen karrierre vágyókat.

A csendőrök a helyszínen részletes információkat is nyújtottak az érdeklődőknek, és röviden vázolták, milyen katonai karriert építhetnek csendőrként. A csendőrség emlékeztet, hogy az október–december között zajló felvételi időszakra vonatkozó jelentkezési íveket kizárólag elektronikus formában nyújthatják be kitöltve és aláírva, szkennelt formában a resurseumane@jandarmeriaarad.ro e-mail-címre küldve október 6-áig, akár hétvégén is.