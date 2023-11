Kétszáznál többen hajnalig táncoltak, mulattak

A borosjenői Central Szálloda nagytermében tartották meg november 18-án a magyar batyus szüreti mulatságot. Ott nem először mulattak együtt a magyarok, hiszen februárban már farsangi mulatságot is szerveztek. A 220 jelenlévő között nem csak magyarok, de román házastársaik is szívesen vettek részt a mulatságon. Amint a fő szervezők egyikétől, dr. Czuth Rozália helybeli RMDSZ-elnöktől megtudtuk, az ottani magyarság folyamatosan apad, de akik kitartanak az anyanyelvük mellett, békésen együtt élnek a többségi románokkal.

E tényt jól példázza, hogy a szombati mulatságon részt vett Călin Abrudan polgármester és Ionel Alb alpolgármester is. Az RMDSZ Arad megyei szervezete támogatta a szombati mulatságot, ebből a Cytiband zenekart fizették ki, a többi pénzből pótolták a nagyterem bérét, amihez a mulatók is hozzájárultak személyenként 20 lejjel. Érdekes, hogy érkeztek mulatók az egész környékről, Zimándújfaluról, Kisjenőről, ugyanakkor Borossebesről, Dezsőházáról, de a legtöbben helybeliek voltak. A sikeren felbátorodva, szilveszteri mulatságot terveznek, amiben sokat segít Keresztes János, az RMDSZ helybeli szervezetének az alelnöke, mondta el érdeklődésünk nyomán dr. Czuth Rozália városi tanácsos, az RMDSZ Brosjenői Szervezetének az elnöke.

A nagy számú bálozót elsőként dr. Czuth Rozália RMDSZ köszöntötte, bemutatva Faragó Péter RMDSZ megyei elnököt, Călin Abrudan borosjenői polgármestert és Ionel Alb alpolgármestert. A továbbiakban elmondta: „Idén immár harmadik alkalommal szórakozhatunk a Cytiband zenéjére, akiket szeretettel üdvözlünk. Ők fognak gondoskodni a jó hangulatról. Nem titok, hogy nem csupán szórakozni, hanem azért is gyűltünk össze, hogy mindenkit arra biztassunk, hogy a jövő évi választásokon újra az RMDSZ jelöltjeire szavazzanak, hogy újra legyen parlamenti képviselőnk, ugyanakkor tanácsosi helyet szerezzünk a város vezetésében. Ha most nem lennénk ott, nem szórakozhatnánk együtt, ezért köszönjük meg az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének, név szerint Faragó Péter elnök, parlamenti képviselő úrnak, hogy a szervezet támogatásával, illetve az erőfeszítéseink révén is sikerült újra megszerveznünk a magyarok bálját. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok az RMDSZ Borosjenői Szervezete nevében”. Utána szólásra kérte Faragó Péter megyei RMDSZ-elnököt.

Faragó Péter üdvözlőszavait követően örömének adott hangot, amiért sikerült újra megszervezni Borosjenőben a helybeli és a környékbeli magyarok bálját, ahol örvendetes módon, olyan sokan gyűltek össze, mint még soha.

Zárszavaiban a szervezőknek gratulált, a résztvevőknek szép estét, jó szórakozást kívánt.

Faragó Péter a magyarul elmondottakat románul is megismételte, mondanivalóját elsősorban a polgármesterhez és alpolgármesterhez címezte, megkérve őket, segítsék, ahol szükséges, támogassák a helybeli magyar közösséget!

Călin Abrudan polgármester elöljáróban megköszönte Faragó Péternek, amiért a jelenlétével megtisztelte a borosjenői mulatságot, majd elmondta, hogy nagyra értékeli a helybeli magyar közösséget, ezért minden törvényes eszközzel támogatja őket, mert a város is csak akkor fejlődhet, ha a vezetőség és a lakosság egymást segíti. A városi tanács nevében is megígérte: mindem eszközzel támogatja a magyar közösségnek a programjait, hiszen mindaz, ami a magyar közösség számára fontos, az fontos a városvezetés számára is. Tehát ezután is jelen kíván lenni a programjaikon, amelyekhez további sok sikert kívánt.

A továbbiakban a Cytiband Zenekaré volt a főszerep, hajnalig húzták a talpalávalót, zenéjükkel kísérték a szebbnél szebb magyar nótákat, ugyanakkor figyelembe vették, hogy sok román nemzetiségű polgár vagy házaspár is a nagyteremben mulat, ezért olykor román zeneszámokat is húztak.