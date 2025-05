Kultúrát örökítünk át és közösséget kovácsolunk

A Dévai Táncházmogalom vezetésével közel negyven óvodás és elemi osztályos kisdiák nyert betekintést az idei tanévben a néptánc, népi kultúra világába. A rendszeres heti foglalkozások eredményének bemutatására évadzáró előadást tartottak a napokban a Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában. A műsorban a Csipkebogyó és Rózsabimbó csoportok bemutatóját láthattuk.

„Két csoportban dolgoztunk a gyermekekkel. Az óvodásokat-előkészítősöket a Csipkebogyó, az elemiseket a Rózsabimbó néptánccsoportba osztottuk, hetente megtartott próbákon sajátíthatták el a néptánc alapjait. Ritmikai gyakorlatok, játékok segítségével vezettük be őket a néptánc világába. Az óvodásoknál arra is figyelnünk kellett, hogy sokan vegyes családból származnak, és a román a főnyelv, úgyhogy itt nagy hangsúlyt fektettünk a mondókázásra, népdaltanításra. S bár egymás között románul beszélnek, a végére szépen elénekelték a magyar népdalokat. Velük inkább csak játszottunk meg körtáncokat jártunk, aztán próbáltuk párba osztani őket. Az elemisekkel a játékos dunántúli táncokkal kezdtünk. Februárra értünk a kilenc táncból álló füzér végére, úgyhogy a karácsonyi műsorunkban még csak részlegesen tudtuk ezt bemutatni. Utána felcsíki táncokat tanítottunk, az ismert gólyást, négyes-hatost, zsidóst. Volt farsangi műsorunk is, amikor a Kárpát-medencei hagyományokat mutattuk be, és igyekeztünk a szülőket is bevonni. Folytatni szeretnénk ősszel, mert saját gyermekeinken is látjuk, hogyan szívják magukba a népi kultúrát, hazajövünk a néptáncos foglalkozásról és dúdolgatják a dalokat. A tanév végéhez közeledve, már éreztük a gyermekeken a fáradságot. Az utolsó próbákon csak játszottunk, ismételtünk, hogy jó élménnyel váljunk el, ősszel folytatni tudjuk, és nekik is kedvük legyen hozzá. Szeretnénk egy néptánctábort is szervezni őszire, pályázatot nyújtottunk be ennek érdekében. A célunk, hogy a néptánckultúrára alapozva közösséget kovácsoljunk, s távlatokban gondolkodva reméljük, hogy kinő majd egy fiatal tánccsoport, amely tovább viszi a hagyományainkat – fogalmazott Kacsó Renáta, aki férjével, Kacsó Lehellel és Mészáros Szabó Annamáriával közösen vezette az idei gyermek-néptáncoktatást. Jóvoltukból a gyermekek szépen díszített mézeskalácsot is kaptak az idei évadzárón.