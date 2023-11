A bánsági németek hetilapja, az Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében is terjesztett Banater Zeitung három évtizede jelenik meg a jelenlegi formájában, az Allgemeine Deutsche Zeitung országos napilap mellékleteként. A bánsági német kisebbség kedvenc újságja, a BZ az Adam Müller Guttenbrunn házban ünnepelte létrehozásának 30. évfordulóját az elmúlt hét végén.

A jubileumi szám megjelentetése alkalmából megtartott sajtótájékoztatón Siegfried Thiel, a Banatar Zeitung temesvári főszerkesztője ezt nyilatkozta: „Egyesek azzal vádolnak bennünket, hogy a Banater Zeitung elavult újság. Ha ragaszkodunk a német hagyományokhoz és szokásokhoz, akkor elavultak vagyunk? Ha a 70-es és 80-as évek újságírásának a hívei vagyunk, világosan megkülönböztetve a műfajokat, elavultak vagyunk? Ha visszautasítjuk a gender-nyelvezetet, akkor régimódiak vagyunk? Ha ettől lennénk korszerűek, akkor legyünk inkább régimódiak. Egyébként mindenhol jelen vagyunk, ahol a német közösségben történik valami, mi nem a könyvtár számára nyomtatjuk ki az újságot”.

Az eseményen részt vett Nina May, az Allgemeine Deutsche Zeitung főszerkesztője, aki szerint az országos terjesztésű német újság valójában egy Bukarestben, Brassóban, Nagyszebenben, Szatmárnémetiben és Temesváron szerkesztett lapcsalád, de annak munkatársai is egy nagy családhoz tartoznak. Az újság olvasótábora alaposan megváltozott: már nemcsak az itt maradt németek olvassák, hanem sok idetelepült német üzletember, visszatelepült német család is van az előfizetők között, de a lap pdf. formátumban immár eljut a világ minden sarkába, Németországtól az Egyesület Államokig. „A német olvasók mást és másként olvashatnak Romániáról, mint a nyugati sajtóban, ezért kedvelik a mi lapunkat” – mondta Nina May. A német napilapnál a lapzárta naponta 14 órakor van, hogy az újság reggel az előfizetők asztalára kerülhessen, de a posta sajnos tesz róla, hogy ez ne mindig sikerüljön.

Az Allgemeine Deutsche Zeitung olvasótábora, elsősorban az 50-59 éves korosztályhoz és a 60+ korosztályhoz tartozik, de igyekeznek a fiatalokat is megszólítani nekik szentelt rovatokkal. A jubileumi számban az olvasók köszöntői egy külön oldalon jelentek meg, ahol felfedeztem Pogány András tanár úr, a híres temesvári újságíró és lapkiadó dinasztia leszármazottjának a köszöntőjét is.

A jubileumi eseményen Siegfried Thiel, a Banater Zeitung főszerkesztője azt is elmondta: nagyon reméli, hogy nem ő lesz az, aki „leoltja a villanyt” a temesvári szerkesztőségben, mert úgy gondolja, hogy Dél-Kelet-Európa egyetlen német nyelvű újságjának van jövője!