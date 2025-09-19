Tizenháromezer fogyasztásmérőt csertélnek

E havi rendes ülésén Arad Megye Tanácsa jóváhagyta Iustin Cionca megyei tanácselnök részvételét az aradi Vízügyi Társaság legközelebbi igazgatótanácsi ülésén.

A tanácselnök arról tájékoztatta a tanácsülést, hogy a vízügyi társaság 2026 augusztusáig 13 000 fogyasztásmérőt cserél korszerű, ultrahangos, távolról leolvasható vízórára. A vízórák cseréjét Pécskán kezdik, ahol 3200 felhasználónál cserélik ki az elavult mérőeszközöket, így a lakosoknak nem kell otthon várniuk, hogy a társaság alkalmazottai leolvassák a vízórákat.

A vízügyi társaság igazgatótanácsának ülésén ismertetni fogják a társaság tevékenységéi jelentését, kinevezik az igazgatótanács tagjait és azok bruttó havi díjazását is meghatározzák és jóváhagyják.

Lemondana igazgatótanácsi tagságáról

A tanácsülés végén az aradi repülőtér is szóba került, amikor dr. Laurențiu Andea megyei tanácsos bejelentette, hogy szeretne kilépni a repülőtér részvényesi igazgatótanácsából. A tanácsos döntését személyes meggyőződésével indokolta, elmondva, hogy úgy látja, a repülőtérnek nincs sem lehetősége sem perspektívája a korszerűsödésre.

Az aradi repülőtér vezetősége két részből áll. Amelyikből a tanácsos ki szeretne lépni, az a részvényesek igazgatótanácsa (AGA), amelynek tagjait a megyei tanács jelöli ki a megyei tanácsosok közül és a repülőtér költségvetésének elfogadásával, a nagyobb beruházások jóváhagyásával és a repülőtér igazgatótanácsának tevékenységéért (CA) felel. A másik a repülőtér igazgatótanácsa (CA), amely tagjait az AGA jóváhagyásával jelölik ki. A repülőtér igazgatótanácsa a légikikötő tényleges irányításával, szerződéskötésekkel, gazdasági tevékenységekkel és alkalmazásokkal foglalkozik. Tevékenységét időszakosan jelenti az AGA tagjainak. Így az AGA valóban nem rendelkezik nagyobb befolyással a repülőtér vezetésére a működéssel kapcsolatos határozatok elfogadásánál.

A megyei tanácselnök arra kérte a tanácsost fontolja meg döntését.