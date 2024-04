Vadászon titkos szavazáson rangsorolták a jelölteket

Március 24-én, a bélzerindi elemi iskola tantermében megszervezett RMDSZ-közgyűlés után az aradi elöljárók, a községbeliekkel együtt átvonultak a vadászi kultúrotthonba, ahol mintegy 200 ember várt a fórum kezdetére. Az átvonuló elöljárókkal párhuzamosan, a községbeli rendőrség alkalmazottai külön járművel szállították át a községi tanácsos-, illetve a polgármesterjelöltek lezárt urnáit, a bennük lévő szavazatokkal.

Haász Tibor polgármester köszönete a vadászaikhoz

A résztvevőket Faragó Péter RMDSZ Arad megyei elnök, parlamenti képviselő köszöntötte, aki a bélzerindi gyűléshez hasonlóan, vázolta a június 9-i önkormányzati és EP-választásokon való részvételnek a fontosságát. A nagyszámú résztvevőt Haász Tibor polgármester is köszöntötte, majd elmondta: négy évvel ezelőtt bejelentette, hogy a mostani lesz az utolsó mandátuma. Tartja magát ígéretéhez, ugyanakkor megköszönte mindenkinek a maga, illetve a községi tanács munkájának a támogatását. Mindazt, amit az elmúlt években létrehoztak, az a közös munkának a gyümölcse. A folyó mandátum 7-8 projektje közül egy-kettő megvalósult, a többi befejezésre vár. Mivel a jelzett megvalósításokat Bélzerinden is bemutatta, ezúttal eltekintünk az ismertetésüktől.

Tanácsosi beszámolók

Faragó Péter megyei elnök, miután megköszönte Haász Tibor polgármester beszámolóját, hasonlóra kérte a három vadászi lakhelyű községi tanácsost is.

Nagy Sándor alpolgármester beszámolójában kitért a sikerekre és a kudarcokra egyaránt. Megköszönte Haász Tibornak, aki szívvel, lélekkel együtt dolgozott a községgel, a 24 évi tevékenységét, úgy értékelve, hogy mind a négy települést egyformán próbálták képviselni, fejleszteni. Az utóbbi években főleg a koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború miatt több fejlesztési tervük elakadt, mert elfogytak az európai pénzek. Vadásznak egyik legnagyobb fejlesztési projektje a piactéren épülő korszerű, új kultúrotthon, aminek a munkálatai ugyancsak pénzhiány miatt leálltak. A temető bejárata is térkő-burkolatot kapott, a helybeli volt néptanács épületébe a vezetékes víznek a behúzása 70%-ban elkészült, de nem találnak rá vállalkozót, aki befejezné. Vadászon a magyar nyelvű elemi iskola működik, a közeljövőben beindul az ingyenes uzsonna biztosítása. Az utcák aszfaltozása is tervben van, néhány autó zúzott követ is sikerült beszerezni. A községi tanácsban jól együttműködtek a román kollégákkal, de nagyon össze kell fogniuk, hogy újra magyar polgármesterük lehessen. A kölcsönös bizalom nagyon fontos, ezért arra kért mindenkit, mondják meg, ha valamivel elégedetlenek! Nagy Sándor hozzászólását abban a reményben zárta, hogy összefogva sikerül megtartaniuk a magyar polgármesteri tisztséget a községben.

A másik két magyar vadászi községi tanácsos közül Kovács Ferenc nagyjából ugyanazt mondhatta volna, mint Nagy Sándor, ezért az általa elmondottakat csak megerősíthetné.

A polgármesterjelöltek bemutatkozása

Faragó Péter megyei elnök megköszönte a községi tanácsosok beszámolóit, majd a polgármesterjelöltek bemutatkozása következett. Nagy Sándor nem óhajtott élni a jogával, mivel Bélzerinden már elmondta, itt viszont mindenki ismeri. Pallagi Máté, valamint Szabó Mihály polgármesterjelöltek bemutatkozását a bélzerindi részben ismertettük, ezért nem ismételjük meg.

A továbbiakban a vadászi öt tanácsosjelöltnek a bemutatkozása következett: Gazsó Attila, Kovács Ferenc, Kristó Sándor, Nagy Sándor és Puskás Dávid közül kevesen mutatkoztak be. Kovács Ferenc annak a véleményének adott hangot, hogy a Vadászon eddig ígért vezetékes víz helyett először a szennyvíz lefolyót kell bevezetni. Puskás Dávid komolyan készült, fontosnak tartja a jogi szaktanácsadást, az általa tervezett korszerűsítések már említettük az első részben.

Titkos szavazás

Faragó Péter háromtagú szavazatszámláló bizottság megalakítását kérte, ami létre is jött Vágó Lajos, Vékás Ferenc és Szabó Attila személyében. A megyei elnök ismertette a szavazás menettét.

Szavazás után a Nagy Sándor, Kovács Ferenc, Puskás Dávid, Gazsó Attila, Kristó Sándor sorrend alakult ki.

Az aradi, illetve a vadászi elöljárók autóba szálltak és Simonyifalvára utaztak, ahol véglegesítették a két urnába zárt szavazatoknak az eredményeit, a községi rendőrség autója szállította az urnákat Simonyifalvára.