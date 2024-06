Az RMDSZ megszerezte a mandátumok többségét Hargita megyében

A június 9-ei választásokon az RMDSZ jelöltjei elnyerték a Hargita megyei polgármesteri tisztségek, megyei és helyi tanácsosi tisztségek többségét és a megyei tanácselnöki tisztséget is, illetve a legtöbb szavazatot kapták a megye választóitól az EP-választásokon is – derül ki a Hargita Megyei Választási Iroda csütörtök este közzétett végleges eredményeiből. Hargita megye 67 polgármesteri tisztségéből 48-at RMDSZ-es jelölt szerzett meg, a Szociáldemokrata Párt (PSD) hat, az Erdélyi Magyar Szövetség három, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) két, a Magyar Polgári Erő egy elöljárói mandátumot szerzett. Hét polgármesteri tisztséget független jelöltek szereztek meg. A helyi tanácsosjelöltek listáira az összesen 130 226 érvényes szavazat közül az RMDSZ 94 125-öt kapott, ezzel 631 képviselői mandátumot szerezve meg a 835-ből. Négy évvel ezelőtt 570 helyi tanácsosi mandátumot szereztek. A második helyen az Erdélyi Magyar Szövetség áll 78 helyi képviselői mandátummal, míg a PSD 48, a PNL 28 tisztséget nyert el. A Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) és a Magyar Polgári Erőnek 7-7, az SOS Románia pártnak 6, a Népi Mozgalom Pártnak 5, a Székelyudvarhelyért Pártnak 3, a Mentsük meg Romániát Szövetségnek 2 képviselője lesz a helyi tanácsokban. Egy-egy tanácsosa lesz a PSD-PNL választási szövetségnek, a Nagy Románia Pártnak, a Phralipe Roma Pártnak, a Pro Európa Roma Pártnak, a Nemzetii Újjászületés Szövetsége Pártnak és a Szabad Emberek Pártjának. 14 független jelölt szintén helyi tanácsosi mandátumot nyert. Hargita Megye Tanácsában az RMDSZ-nek 24 tanácsosa lesz, néggyel több, mint a legutóbbi választások után. Két-két mandátumot szerzett ugyanakkor a PSD, a PNL és az Erdélyi Magyar Szövetség. A megyei tanácselnöki tisztséget Bíró Barna Botond jelenlegi RMDSZ-es megyei tanácselnök-helyettes nyerte el, miután a 129 952 érvényes szavazatból 103 101-et ő kapott meg. Az RMDSZ EP-képviselőjelölt listájára 111 941 szavazatot adtak le az érvényes 132 131-ből. A roaep.ro internetes oldalon közzétett adatok szerint Hargita megyében a választási részvétel 50,99 százalékos volt, és az emberek még abban a 31 községben is nagy számban mentek el szavazni, ahol a polgármesteri tisztségnek egyetlen jelöltje volt.

(Forrás: Agerpres)