Deutsch Tamás: Azonnal fel kellene lépnie az ukrán zsarolás ellen az Európai Bizottságnak

Az Európai Bizottság a tagországok érdekeit hivatott védeni, azonnal fel kellene lépnie a testületnek az ukrán zsarolás ellen – hangsúlyozta a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Deutsch Tamás – azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz–KDNP EP-frakciója levélben szólította fel az Európai Bizottságot, tegyen eleget kötelezettségének és lépjen fel az energiabiztonságot fenyegető ukrán zsarolás ellen – kijelentette: az Európai Unión kívüli, de az unióval társulási megállapodásban lévő ország megsérti a társulási szerződést, azonban Ukrajna jogsértő magatartása ellenére a EB „a füle botját sem mozdítja”. Az unió alapszerződése értelmében semmi sem veszélyeztetheti a tagországok energiabiztonságát – hangsúlyozta az EP-képviselő.

Deutsch Tamás kifejtette: példátlan helyzet állt elő, amikor Ukrajna olyan döntést hozott, amellyel leállította két uniós tagország – Magyarország és Szlovákia – irányába történő kőolajszállítást, hiszen ez súlyosan érinti a két ország energiabiztonságát, mivel kőolajellátásuk meghatározó részét jelentő mennyiség eshet ki. Az ukránok világossá tették: a döntés alapvető célja, hogy politikailag zsarolják Szlovákiát és Magyarországot, rávegyék arra, hogy változtassanak a békepárti álláspontjukon, legyenek részesei annak a háborúpárti koalíciónak, amely pénzzel, fegyverrel, politikai támogatással segíti az orosz–ukrán háború kiszélesedését – mondta.

Értékelése szerint egyértelműen látszik, hogy az ukránok az energiabiztonság ügyét, értékét is bármikor figyelmen kívül hagyhatják, ha politikai céljaikat ez szolgálja, megsérthetik a társulási megállapodást is, mert az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy minden körülmények között Ukrajna mellett kell politikailag kiállnia.

Hozzátette: Ukrajnát illetően a háborúpárti politikai érdekek mindent felülírnak, az EB a legalapvetőbb kötelezettségeinek sem tesz eleget abban az esetben, ha a lépése békepárti törekvéseket erősítene; háborúpárti elkötelezettsége okán kész szemet hunyni politikai zsarolás fölött.

A jogszabályokat figyelmen kívül hagyó „ideológiai elvakultság” vezéreli a brüsszeli döntéseket, de Ukrajna előbb-utóbb olyan lépéseket tesz, amelyek közvetlenül sértik a nyugat-európai országok gazdasági, politikai, biztonsági érdekeit is, és akkor majd a bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket – vélekedett Deutsch Tamás. Megjegyezte: egyes tagországok már szükségesnek ítélték a bizottság fellépését az ukrán olajszállítási embargóval szemben.

A kettős mérce alkalmazása akkor ér véget Deutsch Tamás szerint, amikor az Unió meghatározó, nagy országainak érdekeit is sértik bizonyos döntések, és Ukrajna felbátorodásával ilyenek könnyen elképzelhetők.

(MTI)