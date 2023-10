Székely táncbemutató Magyarországon és a Felvidéken

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes ismét nagyszabású turnéra indul október 13–20. között Magyarországra és Felvidékre. A műsoron a Boldogasszony tenyerén című darab, a Katica, az örökké síró királykisasszony, valamint egy Folklór-összeállítás szerepel.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes visszatérő vendég a Hagyományok Házában, legutoljára a közönség 2021-ban élvezhette művészetüket. Ezúttal is a Határtalan táncfőváros programsorozat keretében lépnek fel, s a Boldogasszony tenyerén című produkciót láthatják a nézők.

Az előadás a világegyetem örökérvényű működési rendjét követi, ami a magyar néphitnek is alapja. A magyar hiedelemvilágunkban a Boldogasszony, a Babba Mária, mint a világot életre hozó Istenanya jelképek formájában évszázadok alatt fennmaradt, és napjainkban is jelen van táncainkban, szokásainkban, archaikus imáinkban, gyermekjátékainkban, énekeinkben, mesekincsünkben. Ez a kultusz egészen a jelenkori keresztény korunkig köti össze az összmagyarság történetét, ami sok esetben nem tudatos, hanem átörökített, beivódott szokás. Az előadás a kultikus eredetű körtáncok formavilágával, archaikus népi imákkal, népénekekkel, szülés és születés és a lakodalmi asszonnyá avatás szokásaival szemlélteti a Boldogasszony tisztelet átöröklődött formáit. Az összeállításban mezőségi, moldvai, rábaközi, vajdaszentiványi, jobbágytelki, gyergyói, felcsíki, gyimesi táncok, népi gyermekjátékok, leánykörtánc, legényes táncok láthatóak. A népdalok mellet egyházi népénekek, archaikus imák is elhangzanak.

A Katica, az örökké síró királykisasszony című darab minden korosztálynak kellemes perceket szerezhet Budapesten és a felvidéki Bodrogszerdahelyen. Feltehetjük a költői kérdést: vajon mi történik az örökké nevető királylánnyal és a mindig vidám királyi udvarral, ha a világmindenség összes boszorkánya, vasorrú bábája, satrafája, csoroszlyája, hárpiája, fúriája és szipirtyója fenekedik ellenük, hogy a vesztüket akarva megalkossák a Boldogtalanság Világbirodalmát? Vajon győzedelmeskedhet-e a boszorkányok hada ellen a vidámság szeretett királya, akit a sok megpróbáztatástól légcsőhurut gyötör, ráadásul udvari bolondját is elérte a kórság, akire poétikai megbízatásának gyakorlása közben, távolba meredtében csapott le a kíméletlen „költőhártya” gyulladás. A fordulatos és izgalmas mesejátékban, a magas színvonalú néptánc mellett merőben új, színházi fordulatokkal is meglepik a közönséget.

Az Együttes a turnéját – a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete meghívására –a Hungexpo „A” Pavilonjában fejezi be, a kétszer félórás Folkműsorban sóvidéki, felcsíki, szilágysági és mezőségi férfitáncok szerepelnek.

A turné állomásai

Boldogasszony tenyerén: Hagyományok Háza (október 13-án 20.30 órakor), Hajdúnánás (október 15-én 18.00 órakor), Balmazújváros (október 17-én 19.00 órakor), Tiszaújváros (október 18-án 19.00 órakor).

Katica, az örökké síró királykisasszony: Magyar Zene Háza (október 14-én 10.30 órakor), Bodrogszerdahely (október 19-én 11.00 órakor).

Folkműsor: Hungexpo „A” Pavilon (október 20-án 13.30 és 17.30 órakor).

A Határtalan Táncfőváros nemcsak földrajzi értelemben, hanem műfaji sokszínűségben is kitágítja a határokat. A háromnapos (október 13–15.) seregszemlén a már említett program mellett, a Kárpátaljai Kultúrkaraván / Magyar Állami Népi Együttes: Megidézett Kárpátalja, valamint a Petőfi – Potomság / Petőfi-koncert szerepel a Hagyományok Háza műsorán. Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/hatartalan-tancfovaros