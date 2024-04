Tánczos Barna: Változtatni kell Brüsszel megszorításokra alapozó környezetvédelmi politikáján

Az RMDSZ változást akar az Európai Unióban, egyebek mellett Brüsszel megszorításokon alapuló környezetvédelmi politikájában, de csak úgy tud pozitív változásokat elérni, ha az erdélyi magyarok megszavazzák a szövetség EP-jelöltjeit június 9-én – hangoztatta Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora, volt bukaresti környezetvédelemi miniszter a magyar közmédiának nyilatkozva.

A jelenlegi helyzetet szemléltetendő a politikus felidézte: a környezetvédelmi biztos név szerint emlegetett egy – a sajtó által elnevezett – vadászaton lelőtt romániai medvét, de nem tudta annak a pásztornak a nevét, aki egy héttel korábban medvetámadás áldozata lett és meghalt. Tánczos Barna rámutatott: az EU-ban politikai változásokra van szükség, és ha erre a brüsszeli politikusok képtelenek, akkor „menniük kell”.

Szerinte azt kell elérni, hogy az Európai Bizottság az emberek problémáival foglalkozzon, meghallja hangjukat, az erdélyi magyaroknak pedig azért kell erős hangjuk legyen Brüsszelben, hogy problémáikat eljuttathassák az európai fővárosba, és változást idézhessenek elő.

„Kétségtelen, hogy Brüsszelben a környezetvédelem ma egy riogató, büntető, nyomorító közpolitikává változott, ezen kell nekünk változtatni. A környezetvédelem meggyőződéses és természetbarát életmód kell legyen, nem a megszorítások, a riogatások, a büntetések és az ellehetetlenítés politikája. Ezt szeretnénk mi elérni Brüsszelben” – hangoztatta az RMDSZ politikusa.

Szerinte a brüsszeli politikum, az Európai Bizottság teljesen elszakadt az európai állampolgároktól. Az emberek nem is igazán tudják, hogy mivel foglalkozik Brüsszel, csak azt tapasztalják, hogy onnan mindig megszorítások, negatív üzenetek jönnek. Ezen kell változtatni. Azért kell a magyar közösség képviselőinek ott lenniük az Európai Parlamentben, hogy a szakpolitikákat befolyásolják, „jó irányba tolják” a változásokat – magyarázta.

Tánczos Barna szerint a június 9-i választások azért is fontosak, mert a nacionalista pártok megerősödése európai fenyegetéssé válhat.

„Tudnunk kell azt, hogy a nacionalista pártok nagyon megerősödtek az elmúlt négy évben, konszolidálták háttértámogatásukat. El fognak jutni oda, hogy Európában is magyarellenes dühkirohanásaik lesznek az Európai Parlamentben. Én magam megtapasztaltam személyesen, hogy mit jelent, ha valaki fröcskölve ordítja a szemünkbe: tűnjenek el a magyarok Romániából, hogy menjünk haza Budapestre! Ezt fogják tenni sajnos a Sosoacák, a Simionok Brüsszelben is, és ezért kell nekünk nemcsak a helyhatósági, nemcsak az európai parlamenti választáson jó eredményt elérnünk, hanem a parlamentin is decemberben” – összegezte az RMDSZ szenátora. (MTI)