A temesvári Bolyai János Szakkollégiumban április 10-én mutatták be Nagyálmos Ildikó és Karda Zenkő Várni is mire című verses albumát. A rendhagyó könyvbemutató alkalmából a kötet illusztrátora, Karda Zenkő kiállította Nagyálmos Ildikó verseit illusztráló rajzait. A Bartha Csaba újságíró moderálta eseményen részt vett Lőrincz Csaba Levente, a míves kötetet megjelentető Hargita Népe kiadó vezetője.

Nagyálmos Ildikó költőt (civilben újságíró) és Karda Zenkő szabadúszó grafikust, a verses album illusztrátorát Bartha Csaba mutatta be a szép számú egybegyűltnek. Mindkét szerzőnek vannak temesvári kötődései, hiszen Nagyálmos Ildikó a 2000-res évek elején a Nyugati Jelen temesvári és az aradi szerkesztőségében dolgozott, majd a Temesvári Rádiónak is tudósított, Karda Zenkő pedig a Nyugati Egyetem Művészeti és Design karán diplomázott.

Nagyálmos Ildikó bevallotta, hogy több mint tízéves szünet után írt ismét „felnőtt verseket” (ebben az időszakban születtek meg a Panna-könyvek). „A versírás számomra egyszerű és mégis komplex folyamat, elsősorban az érzéseimről írok. Nem ontom a verseket, de vannak olyan időszakok, amikor rövid idő alatt sok verset írok, a kötet versei egy hónap alatt elkészültek. A Napsugár folyóirat számára havonta két verset írok, rendelésre, ezekkel mindig határidőre elkészülök. Ha reggel 8-kor kell leadnom a verset, 7-kor leülök, és megírom. Számomra a határidő a legjobb múzsa…” – mondta Nagyálmos Ildikó. A kötet versei közül Nagyálmos Ildikó olvasott fel néhányat, amelyekhez Karda Zenkő a megfelelő illusztrációkat is bemutatta. Egy kérdésre válaszolva a kötet címéről a költő elmondta: „Szerintem a várni is mire kifejezés kétértelmű, a hiábavalóság érzése mellett azt is közvetíti, hogy ne várakozzunk, hanem cselekedjünk, lépjünk”. A felolvasott versek kapcsán Eszteró István költő fogalmazta meg személyes gondolatait: „A szerző finom és mély érzelmeket hoz fel a tenger, vagyis a tudatalatti mélyéről, ahová a szerelemért bukik alá”.

A Várni is mire című verseskötet különleges formában jelent meg, hiszen mindegyik vershez Karda Zenkő grafikus készített egy (vagy több) illusztrációt. „Az illusztráció számomra nem egyszerűen a szöveg képi megjelenítése, hanem tovább viszem a gondolatot, tovább mesélem a verset” – mondta Karda Zenkő. A könyv valójában egy verses album, amelyet mindkét szerző magáénak érez. Ezeket az illusztrációkat láthattuk a Bolyai Szakkollégium konferenciatermének a falain, egy látványos kiállítás keretében, amelyek a könyvbemutató előtti percekben kerültek a helyükre. A könyvbemutató végén a szerzők dedikálták a látványos, színes verses albumot a temesvári olvasóknak, akik a kinyomtatott illusztrációkból is megvásárolhatták a kedvenceiket.

Nagyálmos Ildikó költővel Bartha Csaba újságíró beszélget

Karda Zenkő illusztrációkat mutat a felolvasott versekhez

Nagyálmos Ildikó dedikálja a verses albumot temesvári olvasóinak

(Pataki-fotók)