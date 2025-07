„A nézők merüljenek el ezeknek a munkáknak a lüktetésében, a zenéjében, a dinamikájában, a ritmusában!”

A Románia–Szerbia határon átívelő együttműködési program keretében megvalósuló Fenntartható művészet és kézművesség című projekt első fontos eseményére került sor a napokban a temesvári Magyar Házban: megnyílt Peres Makai Mercédesz és Fodor Zsuzsanna fiatal festőművészek Release című közös kiállítása. A nagy érdeklődést kiváltó tárlatnyitó érdekessége volt, hogy a fiatal művészek kölcsönösen méltatták egymás alkotásait.

A programot megvalósító Várbástya Egyesület nevében Kovács Katalin projektmenedzser mutatta be a Fenntartható művészet és kézművesség projekt célkitűzéseit: ifjúsági klub létrehozása a Magyar Ház földszintjén, minél több fiatal bevonzása és programok biztosítása a számukra, amelyek lehetőséget biztosítanak a kibontakozásra több területen, a kézművességtől a művészetekig. A program első mérföldköve Peres Makai Mercédesz és Fodor Zsuzsanna közös kiállítása a Magyar Ház sokfunkciós termének előcsarnokában, amely egy rögtönzött kiállítótér, de a leendő földszinti térben egy kiállító rendszer is a fiatalok rendelkezésére áll majd.

Rendhagyó módon a két fiatal alkotó kölcsönösen bemutatta egymás alkotásait, ami igen hatékony módszernek bizonyult, mert háttér-információkat is megtudtunk az alkotások megszületéséről és lehetséges értelmezésükről. A kiállítás címéről Peres Makai Mercédesz elmondta: az angol Release szó felszabadulást, feloldást és felszabadítást jelent. „Azért választottuk ezt a címet, mert a legjobban idézi azt, hogy mi miért alkotunk, és hogyan alkotunk. Amikor alkotunk, valamilyen témákra, gondolatokra felhívjuk a közönség figyelmét, és ezáltal a közönséggel létrejön egy kapcsolat, egy közös gondolat, esetleg egy ellenérv, ami visszavezet az alkotóhoz. Feloldódunk, és vonalak születnek, felszabadulunk, és jelen vannak az erőteljes színek” – mondta Peres Makai Mercédesz, aki szerint Fodor Zsuzsanna munkáiról „egy egész tanulmányi alkotói folyamatot láthatunk most itt. A munkák kiemelik, mennyire fontosak a vázlatok, a tanulmányok és nemcsak a munka a lényeg, hanem sokszor maga az út, amit megteszünk az alkotásig. (…) Három fő témában alkotott Zsuzsi, az elsők Braque francia festő csendélete alapján készült tanulmányok és ezek a színtanulmányok megtalálhatók Zsuzsi önarcképeiben is, ahol nagyon fontos a színek mennyisége, erőssége, és nem utolsósorban a harmóniája. Jönnek az absztrakt alkotások, ahol a ritmus és a dinamika jön képbe, nagyon jól látjuk, hogy mennyire jól tetten lehet érni a zenei ritmust a képzőművészeti alkotásokban.”

Fodor Zsuzsanna festőművész kollégája alkotásairól elmondta: „Merci a tőle megszokott stílust képviseli, ahol organikus elemek és nagyon intenzív színvilág jelenik meg a munkákon. Most az a téma érdekli, hogy mi a természetnek és a zajnak a dinamikája, kettőssége, ezt a világot kívánja előttünk feltárni. A rohanó világban nagyon sokszor telítődünk az életnek a zajával, ez a dübörgő, rohanó világ nagyon sokszor nyomasztó a számunkra. A munkák pont arra a pillanatra reflektálnak, amikor ebből a rohanásból kilépünk a természetbe, és elkezdjük felfedezni a természetnek ezt a nagyon finom ritmikáját. Meghalljuk a madárcsicsergést, a patakcsobogást, a szelet, ezeket a sokkal finomabb ritmikákat kezdjük megérezni a természetben, erre reflektálnak Mercinek a munkái és nagyon szépen láthatjuk ezt a kontrasztot a két sorozatban.”

Fodor Zsuzsanna arra is kitért, hogy mi a közös vonás a két festőművész alkotásaiban: „Ami összeköti a munkáinkat ebben a kiállításban, az a ritmus. Az én munkáimnál a ritmust a zene inspirálja, a zene taktusa a dinamika, a zene is érzelmeket vált ki az emberből, ezt próbáltam képben megfogalmazni. Izgalmas hogy ugyanezt a motívumot Merci egészen más szemszögből közelítette meg, a ritmust a természet oldaláról kutatja, azt keresi, hogy a zaj és a természet milyen dinamikában létezik egymás mellett, és hogyan egészítik ki egymást. (…) A munkáinkban itt-ott fellelhetők figuratív elemek, de mégis absztrakt módon közelítjük meg a témákat és felmerülhet a kérdés, hogy vajon mire gondolt a művész. Pont ettől izgalmas a művészet élvezete, hogy mindenkinek mást jelent. Arra kérem a nézőket, hogy nyitottsággal álljanak hozzá, és merüljenek el ezeknek a munkáknak a lüktetésében, a zenéjében, a dinamikájában, a ritmusában!”

Az izgalmas képzőművészeti kiállítás egy hónapig ingyenesen látogatható a temesvári Magyar Ház hátsó épületének előcsarnokában.