A temesvári magyar színház csatlakozik a Művészek a művészekért kampányhoz

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház számára mi más lehetne méltóbb az idei Színházi világnap ünneplésére, mint az 1978 című előadás, amely a háborúkkal és diktatúrákkal átszőtt kelet-európai történelmünk borzalmait egyetlen emlékfolyamba sűrítve mutatja meg. Az 1978 előadás felvillantja az elhallgattatás és a rettegés emlékfoltjait, amelyek feltépik és kirámolják elménk olyan fiókjait is, amelyeknek kulcsát már-már elveszettnek véltük, felmutatja azoknak a traumáknak a lenyomatait, amelyeket örökségként hordozunk, és amelyek – a vészterhes időkre való tekintettel – akár a jövőnket is meghatározhatják.

A szlovéniai Tomi Janežič rendezésében létrejött produkció egy nemzedékeken átívelő doku-fikció, amely a színészek és a rendező személyes történeteire épül, és a hetvenes évek Romániáját idézi, miközben olyan helyi és globális jellegű eseményekről is szól, amelyek összekapcsolják Temesvárt és az olasz–szlovén határ menti – az isonzói front és több száz magyar katona tömegsírjainak közelében található – Nova Goricát, a két várost, amely egykor az Osztrák–Magyar Monarchia részét képezte. Nem véletlen, hogy a március 27-i világnapon az 1978 című előadást ajánlja megtekintésre az intézmény, hiszen az előadás összecseng az idei üzenetet megfogalmazó Jon Fosse norvég drámaíró szavaival: „A háború harc a mindegyikünkben ott lakozó egyediség ellen és harc a művészet és a benne lakozó egyediség ellen is. (...) A háború és a művészet ellentétek, ahogy a háború és a béke is azok – ez ilyen egyszerű. A művészet béke.” (Németh Nikolett fordítása)

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház ugyanakkor csatlakozott a Művészek a művészekért kampányhoz, az UNITER jótékonysági kezdeményezéséhez, amely a bizonytalan helyzetben lévő művészek támogatására irányul. A március 27-i előadásra szóló jegyek megvásárlásával bárki segítheti a szenvedő művészeket; a jegyekből származó teljes bevételt jótékonysági célrafordítja az intézmény.

Az 1978 előadás nem csupán egy színházi esemény, hanem lehetőség is arra, hogy mélyebben megértsük önmagunkat és a világot, amelyben élünk. Az intézmény ezzel az előadással kívánja felhívni a figyelmet a színházművészet fontosságára, és kéri a közönség szeretetét és támogatását.

A Csiky Gergely Állami Magyar Színház 1978 c. előadásának ősbemutatóját 2023 decemberében láthatta a közönség.

Az előadás március 27-én 17.00 órától a Műszaki Egyetem Hidrotehnika karának egykori épületében lesz látható (str. Ghirodei 32.).

Jelenetek az 1978 c. előadásból (Fotók: Beliczay László)