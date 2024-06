Andrei Arion kortárs szobrászművész kiállítása a Kunsthalle Bega csarnokban

A temesvári Kunsthalle Bega csarnokban június 21-én, pénteken 19.00 órakor kerül sor Andrei Arion kortárs szobrászművész Trying to Move Without a Push (Lökés nélkül próbálok mozdulni) című kiállításának a megnyitójára.

Arion szobrai szállító eszközök. Ötleteket és koncepciókat szállítanak egy terminálon keresztül bizonytalan helyre. A funkcionalitásra törekvő, haszontalan tárgyak szállítása segít a művésznek meghatározni azt a teret, amelyben mozog. A formákat digitálisan megtervezte, kivágta, kézzel csiszolta és összeszerelte. A tárgyak a teret megérintik, bejárják, benépesítik, átlépnek rajta, akár egy Kapun. (Andrei Arion és Bogdan Rața rövid beszélgetése nyomán)

Andrei Arion szobrászattal, installációval, rajzolással foglalkozik. Megihletik úgy a játékok, mint a környezetében végzett napi megfigyelések, ezen hatások segítenek létrehozni egy személyes légkört, amely alakítja műveit. Művészeti gyakorlatát úgy kezdte, hogy dobozokat a falra aggatott, az ismerős tárgyakat használhatatlan formákká torzította.

A kiállítás helyszínén művészeti workshopokat és kreatív műhelyeket szerveznek

temesvári és Temes megyei középiskolás diákok számára. A Trying to Move Without a Push című kiállítás 2024. szeptember 14-ig látogatható keddtől szombatig, 12.00 és 18.00 óra között. A projekt a Temesvár 2023 – Európa Kulturális Fővárosa nemzeti kulturális program része.

Fotók: Kunsthalle Bega