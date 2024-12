Déván járt a Művelődés című folyóirat

A Vidékek, irodalmak programsorozat keretében nyílt alkalma a dévai magyar közösségnek találkozni a Művelődés című erdélyi közművelődési havilap szerkesztőivel, munkatársaival, illetve megismerni az erdélyi könyvkiadás néhány jelentős termékét. Benkő Levente főszerkesztő röviden ismertette a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság, az RMDSZ és az Iskola Alapítvány közös projektjeként megvalósuló Vidékek, irodalmak programsorozatot, melynek célja, hogy a romániai magyar szórványban, illetve vidéken élő olvasókhoz is eljussanak a kortárs erdélyi szerzők. Ennek keretében közel száz irodalmi esemény zajlik idén szeptembertől 2025 februárjáig. Szintén a főszerkesztő foglalta össze az 1948-ban alapított közművelődési havilap történetét, melynek fonala csupán a kommunizmus legsötétebb éveiben, 1985-től szakadt meg öt évre. 1990-ben viszont újjászerveződik, a szerkesztőség Bukarestből Kolozsvárra költözik, és azóta ismét havi rendszerességgel lát napvilágot, elsősorban erdélyi szerzők hely- és kultúrtörténeti írásainak biztosítva teret. A lap tartalmáról Rostás-Péter Emese szerkesztő beszélt, kitérve a kistérségeket bemutató rendszeres mellékletre is.

A hallgatóság a továbbiakban megismerhette Papp Annamária újságíró-történész, a Szabadság napilap politikai szerkesztője írói, kutatói munkásságát is, mely a második világháború számos helytörténeti vonatkozását hozta napvilágra. Bemutatásra került a 2019-ben megjelent Megsebzett Kolozsvár című kötet, mely a Kolozsvárt ért, 1944. június 2-i amerikai bombázás után készült fényképekkel, vallomásokkal mutatja be a korabeli várost. Szintén e témához kötődik az Asztalos Lajossal közösen megjelentetett 1944. június 2. – Kolozsvár bombázása című kötete, melyben a tragikus esemény túlélői szólalnak meg. Ezek sorából ismerhettük meg a bombázásban édesanyját és húgát elvesztő Móricz Antal megrázó történetét, melyet Rostás-Péter István kolozsvári rádiós újságíró olvasott fel. A találkozás végén könyvvásárlásra, dedikáltatásra is lehetőség nyílt. Az említett könyvek mellett Benkő Levente dedikálta a Volt egyszer egy ‘56 című kötetét, illetve a jelenlévők megismerhették az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának támogatásával megjelent Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! című kötetet, melyben erdélyi diákok mutatják be településük egy olyan személyiségét, aki bár sokat tett a helyi közösségért, munkája, élete nem kapott sajtónyilvánosságot.

Az alkalom a szervezők és a házigazda szerepét vállaló dévai unitárius közösség jóvoltából szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel zárult. Köszönet a lélekszépítő alkalomért!