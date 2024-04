Ifjúsági előadás bemutatója és 15. Eurorégiós Színházi Találkozó (TESZT)

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház májusi játékrendjében egy újabb ifjúsági előadás bemutatója szerepel: május 17-én lesz Az emlékfoltozók c. előadás bemutatója, amelyet Máté Angi erdélyi író műve alapján állít színpadra Szabó Attila. A májusi programkínálat kiemelkedő eseménye a 15. TESZT – Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó, amelynek kínálata a teszt.ro internetes oldalon megtalálható. A színházi fesztiválra május elsejéig kedvezményesen, 300 lejért válthatnak bérletet az érdeklődők, május 1. után az általános bérlet 400 lejért, öt előadásra szóló bérlet pedig 200 lejért váltható a jegypénztárban.

Május 10., péntek 12.00 és 18.00 óra, stúdióterem

NAPNAK HÚGÁVAL, RAGYOGÓ CSILLAGÁVAL – Rendező: Balázs Attila.

Tar Mónika remek érzékkel és természetességgel idézi meg a magyar irodalom egyik legsajátságosabb, kulturális értelemben talán legönazonosabb műfaját, legyen szó a számos változatban ránk maradt népköltészeti balladákról, mint amilyen a Júlia szépleány vagy a Kőmíves Kelemenné, vagy épp Arany János műballadáiról, mint amilyen a méltán sokat idézett Hídavatás vagy az Ágnes asszony.

Az alapvetően középiskolai irodalomórákról ismert balladai homály fogalmát, a balladákra jellemző témavezetést és műfaji jegyeket nem csupán leporolja, hanem ezeket új értelmezési keretek közé helyezi az előadás, miközben Balázs Márk zenéje, valamint Bálint Hunor animációja komplex szimbólumrendszert épít az előadó alakja köré. Az előadás nem csak az előadott szöveg szintjén, hanem zenei eszközökkel és vizuálisan is képes megteremteni a ballada világát.

Május 10., péntek 19.00 óra, Magyar Ház

AZ EST, AMIKOR BÁRMI MEGTÖRTÉNHET – Játékmester: Kedves Emőke

A 30 előadást megért improvizációs est töretlen lendülettel, hónapról hónapra új témákkal és rengeteg humorral várja az érdeklődőket. A Take it easy Ltd, a Temesvári Magyar Színház és a Várbástya Egyesület közös projektjén valóban bármi megtörténhet.

Május 17., péntek 18.00 óra, stúdióterem

Máté Angi: AZ EMLÉKFOLTOZÓK – bemutató előadás, rendező: Szabó Attila.

Máté Angi Az emlékfoltozók c. műve alapján készülő előadás vallomás az összetartozásról, a barátságról, a tündérségről, a rigóságról, a lányságról. A történet helyszíne egy árvaház, ahol két tündérrigólány él, és emlékeket foltoz – keresik saját eredetüket, bezártságukban a szeretetteljest, az utat egy elképzelt szabadság felé.

Május 18., szombat 18.00 óra, stúdióterem

Máté Angi: AZ EMLÉKFOLTOZÓK – Rendező: Szabó Attila.

MÁJUS 19–26. – 15. TESZT

Temesvári Eurórégiós Színházi Találkozó, 15. kiadás

