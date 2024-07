Koncertek a Rózsapark nyári színpadán

Változatos kulturális programmal ünneplik Temesvár Napját a Rózsaparkban 2024. augusztus 1. és 4. között, a Városi Kultúrház szervezésében.

Lesz operettelőadás, szimfonikus- és rockzenei koncertek, neves művészek közreműködésével.

Augusztus 1-jén 20 órától ifj. Johann Strauss Cigánybáró operettjét láthatják a temesváriak a bukaresti Ion Dacian Operett és Musical Színház művészeinek előadásában, vezényel Constantin Grigore és Vasile Bădescu (kóruskarnagy).

Augusztus 2-án 20 órától a Josef Kappl komponálta és hangszerelte Manole Mester című rockopera dallamai örvendeztetik meg a közönséget, Victor Cârcu szövegére. A rockopera, a Phoenix együttes előadásában olyan szólistákat állít a színpadra, mint Florin Budnaru és Daniela Bucșan.

Augusztus 3-án 20 órától a Lira Szimfonikus Zenekarral közösen koncertezik Florin Ristei, az ismert zenész és televíziós műsorvezető. A zenei eseményt a The Famous intrója vezeti be. A galaci születésű Florin Ristei mindössze 13 évesen vált híressé, majd sikeres zenei és televíziós karriert futott be.

Augusztus 4-én 20 órától a Timișul Együttes fellépése zárja az ünnepséget, különleges vendégként Roby Lakatos hegedűművész és együttese, Miroslav Ilić szerb énekes, valamint Nicoleta Voica, Mioara Velicu és Mihai Teacă művészek lépnek színpadra. Roby Lakatos nemzetközi hírű magyar hegedűvirtuóz művészete ötvözi a dzsesszt, a klasszikus zenét és a magyar cigányzenét.

Fotó: robylakatosviolin.com