Provokatív dokumentumfilmek az Art moziban

Október 8–12. között szervezik meg a fARAD Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál 12. kiadását az Arta moziban. Öt napon át a közönség provokatív dokumentumfilmeket láthat, amelyek a propaganda működését, a történelem és a politika hatásait vizsgálják. A fesztiválon szereplő filmek készítői között vannak román, dél-koreai, francia, svájci, kanadai, izraeli, német, orosz, ukrán, holland, brit, amerikai, dán és cseh alkotók. A hivatalos program része a rövidfilmek versenye is, ahol 13 kiválogatott alkotást mutatnak be a 89 benevezettből.

A fesztivál nyitófilmje az Arad, Carmen Lidia Vidu rendezésében, amelyet workshopok keretében készítettek. Ezt követi a dél-koreai ifjúsági fesztiválról szóló „Bright Future című dokumentumfilm. A következő napokban többek között olyan filmek lesznek láthatók, mint a muszlim–buddhista feszültségeket bemutató The Venerable W, a szovjet propagandát feltáró Revue, a holland The Propagandist, a független orosz televízió történetét bemutató F@ck This Job, valamint a propaganda történetét vizsgáló Propaganda: The Art of Selling Lies.

A fesztivál során a dokumentumfilmek mellett rövidfilmeket is vetítenek, és minden program után beszélgetésekre kerül sor a közönséggel és a rendezőkkel. Az utolsó napon, október 12-én a Mr. Nobody Against Putin című film zárja a fesztivált, amely orosz iskolák háborús toborzóközponttá válását mutatja be az ukrajnai invázió idején.

A fARAD fesztivált 2014 óta szervezi az Insula 42, támogatja Arad Város Önkormányzata. A fesztivál művészeti igazgatója Dimitris Kerkinos, művészeti tanácsadója Mihai Chirilov, a koordinátor Elvira Lupșa, társalapító Oana Radu, az elnök pedig Corina Șuteu.