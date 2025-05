Szappanbuborékok nyomában

Képzeljük el, hogy egy zajos, kapkodó világ közepén – ahol mindenki siet, ahol az emberek alig néznek fel a telefonjukból – hirtelen felbukkan valami egészen más. Valami apró, törékeny és csodákkal teli. Egy szappanbuborék. Aztán még egy. És még egy…

A Blaga utcai székhelyű Celălalt.teatru (a volt Souvenir könyvesbolt helyén) szervezésében a Magic Puppet legújabb produkciója, a Szappanbuborék utca 10. egy különleges, gyerekeknek (és lélekben gyerek felnőtteknek) szóló előadás, amely a hétköznapok szürkesége mögé néz, és megmutatja, milyen varázslat rejtőzik egy átlagos utca, egy „bármelyik” panelház tövében.

A darab főszereplője és egyben szerzője is Andreea Ajtai, aki nemcsak érzékeny színpadi jelenléttel, de valódi gyermeki kíváncsisággal kalauzol minket végig ezen a különös történeten. A rendezésben Florin Suciu is közreműködik, így a két alkotó együtt teremt egy atmoszférát, ahol a nézők is részt vesznek a játékban.

Az előadást május 17-én 11 és 17 órától lehet megnézni a Celălalt.teatru Blaga utcai stúdiójában. Hároméves kortól ajánlják, de a varázslat garantáltan minden korosztályt megérint.