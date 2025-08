Marosvásárhely – Alaszka

Hatodik éve varázsol el a Gyulai Várszínház nyári programjában július végén, augusztus elején megrendezésre kerülő Erdélyi Hét. Gyula városa ekkor látja vendégül a legjobb erdélyi magyar színházi előadásokat az elmúlt évadból. Mi érkezünk is Gyulára, hogy újra és újra átélhessük ezt az színházi ünnepet. Arad, Bihar vagy Temes megye magyarságát pedig csak bátorítani tudom, hogy vegyen részt ezen az eseményen, jöjjön el Gyulára, mert az erdélyi városok magyar társulatai csodát mutatnak nekünk.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Yorick Stúdió közös produkciója nagyon magasra tette a lécet Alaszka című előadásával. A három generáción átívelő dráma kezdeti képei keretbe foglalják az előadás során kibontott eseményeket. Így repülünk vissza időben 1982-be, a mangáliai nyaralások és a hosszú éveken át várt Daciák világába. Így kerülünk bele 1989–1990 sorsfordító napjaiba, majd később a 2000-es évek változásaiba is. Sőt, kis időre visszalépünk 1955-be, amikor is a főszereplő, Viktória születése körüli eseményeket követhetjük nyomon.

Mindezeket a képeket összeköti a romániai (és úgy általában a szocialista-kommunista) diktatórikus rezsim mindenkori működése és lenyomata. Sebestyén Aba rendező zseniálisan bontja ki, engedi láthatóvá azokat a személyes eseményeket, történéseket, tragédiákat, amelyeket a Nicolae Ceaușescu által fémjelzett rendszer okozott az ország lakosainak. A kommunista rendszerben meghozott személyes döntések következményei generációról generációra adódnak tovább, lenyomata velünk él ma is. A döntések a személyes, de még inkább a család túlélése szempontjából voltak fontosak, de büntetlenül nem lehet meghozni őket. A büntetés, a tragédia viszont már a következő generációt is terheli. Nagy kérdés, hogyan és miként szakítható meg ez a láncfolyamat. Erre választ az utolsó képek egyike, a házasságkötésre készülő Anita (Gecse Ramóna) és édesanyja; Viktória (Berekméri Katalin) közötti párbeszéd adhat.

Összesen négy női szereplő van jelen a színpadon: Nagy Dorottya, Berekméri Katalin, Gecse Ramóna és B. Fülöp Erzsébet játszanak el minden szerepet, beleértve a férfi karaktereket is. Összesen 14 különböző karaktert mutatnak be folyamatosan változó módon, nagyon gyors külső és belső átöltözés közepette. Zseniálisan oldják meg ezt a feladatot, már csak ezért is érdemes megnézni a darabot (többször is).

Végül meg kell említeni még Cári Tibor élőzenés kíséretét, amely tovább tudja fokozni a várakozást a dráma kibontásában, kiválóan támogatva az előadásban rejlő feszültséget.

Az Alaszka minden percben magával ragad, várod a következő képet, sejted a következményeket, de mégis meglep a történet előrehaladása. Zseniális előadás, kiváló színészi alakítások, élőzenés kíséret a drámai hangulat fokozására. Az előadás, amit többször szeretnél majd megnézni. Köszönjük Marosvásárhely és Yorick Stúdió!

Miklós Gábor

Budapesti Corvinus Egyetem