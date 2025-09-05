A Pro Reccót is legyőzte New Yorkban a Ferencváros férfi vízilabdacsapata

Az Egyesült Államokban túrázó Ferencváros férfi vízilabdacsapata a Princeton Egyetem csapata elleni sima sikert követően második mérkőzésén, a Pro Recco ellen is győzött.

A klub beszámolója szerint Nyéki Balázs Bajnokok Ligája-győztes, magyar bajnok és a kupában is címvédő együttese New Yorkban fordulatos csatát vívott az Eurokupa-nyertes olasz gárdával, és ugyan a második félidőben sokáig kézben tartotta az összecsapást, a rivális a hajrában egyenlített (13:13). Így ötméterespárbaj döntött, amit az FTC 3:1-re nyert meg.

A magyarok legjobbja az egyaránt háromgólos Fekete Gergő és Manhercz Krisztián volt.

A zöld-fehérek szombaton Princetonban a Fordham Egyetem csapata ellen játszanak, másnap (09.07) pedig újra megmérkőznek a Pro Reccóval.

(Forrás: MTI)

Manhercz Krisztián, az FTC játékosa (k) a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében játszott FTC–VK Novi Beograd mérkőzésen

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)