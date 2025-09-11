A Puskás Arénában voltak a legtöbben a szeptemberi, európai vb-selejtezőkön

Mint ismert, 61 473 szurkoló látta a Puskás Arénában a Magyarország–Portugália (2:3) világbajnoki selejtezőmérkőzést, amely a leglátogatottabb meccs volt a szeptemberi, európai vb-selejtezők közül.

A labdarúgással kapcsolatos adatokkal foglalkozó Football Meets Data X-oldal gyűjtése szerint a szeptemberi európai vb-selejtezők közül a magyar válogatott mérkőzésein voltak a legtöbben a helyszínen, hiszen a Puskás Arénában 61 473 szurkoló volt jelen a portugál válogatott 3:2-es győzelme során.

A portál 51 137 nézőt ír az Írország–Magyarország dublini mérkőzésre, mellyel a találkozó a lista második helyén lenne, de az írek hivatalos tájékoztatása szerint „csak” 50 137-en voltak az Aviva Stadionban, de a mérkőzés ezzel is a lista harmadik helyére fér fel – csak a Lengyelország–Finnország találkozó fért be a két magyar meccs közé a maga 50 897 nézőjével.

A képzeletbeli dobogó helyezettjeit a grúzok két hazai mérkőzése követi, hiszen a törökök és a bolgárok elleni is valamivel több, mint 44 ezren szurkoltak Kvaracheliáéknak a helyszínen.

