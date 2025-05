A Real Madrid az utolsó másodpercekben vette el a Barcelona bajnoki címét

A La Liga 36. fordulójának szerda késő esti mérkőzésén a Mallorca látogatott a spanyol fővárosba. A meccs nem egészen úgy alakult, ahogy a hazaiak elképzelték, de végül egy 95. percben szerzett találattal a Real Madrid behúzta a győzelmet és életben tartotta a bajnoki címmel kapcsolatos, egyre halványuló reményeit.

Nem akármilyen mérkőzés volt, már csak azért is, mert a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois 200. spanyol első osztályú labdarúgó mérkőzésén szerepelhetett, és ebből az alkalomból a királyiaktól kapott is egy 200-as számmal ellátott mezt ajándékba. Ezután a meccs elején a Mallorcától is kapott egy nem várt meglepetést, ugyanis a vendégek a 11. percben megszerezték a vezetést, amit egészen a második félidő feléig nem is tudtak egalizálni a hazaiak. Sokáig úgy tűnt, hogy a brutális, 72%-os labdabirtoklás melletti mezőnyfölény sem lesz elég a győzelem megszerzéséhez a fővárosiaknak, de aztán a 95. percben Ramon megmentette a mundér becsületét és 2:1-re nyert a csapat. Ha csak döntetlent értek volna el, akkor hat pont lett volna a Barcelona előnye a tabellán, azaz lényegében bajnok lett volna ezzel a katalán csapat, mivel pontegyenlőség esetén az egymás elleni bajnoki eredmények számítanak a La Ligában, abban pedig ebben a szezonban a Barcelona a jobb.

(origo)