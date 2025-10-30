Alig lélegeztek fel, újabb szankciók sújtják az aradiakat

A labdarúgó Szuperligában szereplő UTA néhány nappal az előző feloldása után ismét átigazolási tilalmat kapott a FIFA-tól. A klub több volt játékosának tartozik, emiatt újabb szankciókat kapott és továbbra sem játszathatja a nyáron érkezett Odadát.

Az aradi együttes már szeptember végén is hasonló büntetést kapott, miután 42 ezer eurós adósságot halmozott fel korábbi kongói válogatott játékosa, Ravy Tsouka felé. A tartozást október közepén rendezték, így a klub akkor ideiglenesen visszakapta az igazolási jogát, és szerződtethette a horvát védőt, Marko Stolnikot.

A helyzet azonban nem rendeződött: október 24-én a FIFA ismét eltiltotta az aradiakat az átigazolásoktól, ezúttal több korábbi futballistának járó bérhátralék miatt. A sportarad.ro értesülései szerint több tízezer euróról van szó, a panaszt benyújtó játékosok között olyan nevek szerepelnek, mint Augustin Vuletich, Lamine Ghezali, Damien Dussaut, Khadim Rassoul, Ibrahima Conte, Paul Mpoku, Johana Eric Omondi, Shayon Harrison vagy Nsungusi Effiong.

Az új átigazolási szankciók közül kettő határozatlan időre szól, egy pedig három átigazolási időszakra érvényes, amíg az UTA nem rendezi a tartozásait – írja az Arad Obiectiv. A klub jelenleg is pénzügyi nehézségekkel küzd, és csődvédelem alatt áll, ami az utolsó lépés az esetleges csőd előtt.

A tiltás miatt Adrian Mihalcea vezetőedző továbbra sem vetheti be a kenyai középpályást, Richard Odadát, akit szeptember végén mutattak be, de mivel légiósnak számít, csak az adósságok rendezése után kaphat játékengedélyt. Az UTA-nak ugyanakkor kötelező fizetnie a játékos bérét, még akkor is, ha nem léphet pályára.

Az aradi klub ügyeit jelenleg az a Răzvan Zăvăleanu kezeli, aki korábban a Bukaresti Dinamo csapatát is segítette a csődből való kilábalásban. A FIFA döntése elvileg öt napon belül visszavonható, ha az UTA rendezni tudja tartozásait.

A pályán sem alakulnak jól a dolgok Aradon. A piros-fehérek legutóbb augusztus 9-én győztek a Szuperligában, akkor a Konstancai Farult múlták felül 2–1-re, azóta viszont kilenc mérkőzés óta nyeretlenek. A csapat jelenleg a 11. helyet foglalja el a bajnokságban 16 ponttal. A legutóbbi négy meccsén mindössze egy gólt szerzett, tízet kapott.

