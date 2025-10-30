Angol Ligakupa – Búcsúzott a Liverpool

A Liverpool hazai pályán 3:0-s vereséget szenvedett a Crystal Palace-tól a labdarúgó angol Ligakupa nyolcaddöntőjének szerdai játéknapján, ezzel búcsúzott a sorozattól.

Arne Slot vezetőedző nem nevezte a keretbe Szoboszlai Dominikot, a gárda magyar válogatott futballistáját, Kerkez Milos ugyanakkor a kezdőcsapatban, Pécsi Ármin pedig a cserepadon kapott helyet.

A vendég londoniak az első félidő hajrájában Ismaila Sarr góljával kerültek előnybe, a szenegáli támadó aztán még a szünet előtt egy gyönyörű támadás után duplázott. Az erősen tartalékos, több fiatal játékossal felálló Liverpoolnak nem volt esélye az egyenlítésre, a végeredményt Yeremy Pino állította be a 87. percben.

A Liverpool – amely a legutóbbi hét tétmérkőzéséből immáron a hatodikon szenvedett vereséget – tavaly megnyerte a Ligakupát, míg az elmúlt idényben döntős volt.

(MTI)

Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) csapattársaival, Conor Bradley-vel (k) és Florian Wirtz-cel ünnepli gólját az 5:1-re megnyert Eintracht Frankfurt–Liverpool BL-meccsen

(Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)