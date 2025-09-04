Apa és fia egy csapatban? Történelmi pillanat előtt az angol foci

Itt az újabb tündérmese. Az angol futball történetének egyik legmeghatóbb pillanata van ugyanis kialakulóban, apa és fia egy csapatban léphetnek majd pályára. Ashley Young, a Manchester United korábbi sztárja, és 21 évvel fiatalabb fia, Tyler Young ugyanazon klub játékosai lettek.

Ashley Young idén nyáron, 40 évesen csatlakozott az Ipswich Townhoz, ami már önmagában is komoly szenzáció volt a Championshipben.

Most azonban újabb érzelmes fordulat következhet: fia, a 19 éves Tyler sikeres próbajáték után szerződést kapott a klub U21-es csapatában.

A futballvilág már tavaly közel járt ahhoz, hogy lássa a különleges apa–fia összecsapást. Tyler akkori csapata, a harmadosztályú Peterborough az FA Kupában az Evertonnal találkozott, ahol Ashley még pályán volt.

Ha a menedzser pályára küldte volna Tylert, ők lehettek volna az első olyan apa és fia páros, akik egymással szemben lépnek pályára a sorozat 154 éves történetében. A pillanat azonban végül elmaradt.

Most azonban minden adott ahhoz, hogy ne riválisként, hanem csapattársként láthassuk a két Youngot. A szurkolók reménykednek abban, hogy a szakmai stáb lehetőséget ad majd a különleges párosnak, hogy együtt szerepeljenek – ami példa nélküli lenne a Championship történetében.

A közösségi média máris tele van lelkes rajongói üzenetekkel:

„Apa és fia együtt a pályán – csodálatos lenne látni!”

„Ez lenne a futball legszebb története.”

„Remélem, kapnak egy közös meccset.”

A klub menedzsere, Kieran McKenna kiemelte, hogy Ashley nemcsak a pályán, hanem azon kívül is értéket képvisel: „Ashley fantasztikus karriert tudhat maga mögött. Pályafutása során végig a legmagasabb szintű professzionalizmust és versenyszellemet mutatta. Úgy érezzük, vezetői kvalitásai és tapasztalata sokat segítenek majd a csapatnak ebben a szezonban. “

Ashley egyéves szerződést írt alá az Ipswich Townnal, miután az Evertontól távozott júliusban.

Ha az apa–fia páros tényleg egyszerre lép pályára, az nemcsak a szurkolók szívét melengetné meg, hanem új fejezetet is nyitna az angol futball históriájában. A futball világában ritkán látható ilyen személyes és különleges történet.

